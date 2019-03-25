Опрос: Кого украинцы хотят видеть премьер-министром Украины 25.03.2019, 21:58

Фото: igotoworld.com

54,9% опрошенных не смогли определиться, кого хотят видеть премьер-министром Украины.

В тройке лидеров среди кандидатов на пост премьер-министра Украины опрошенные Киевским международным институтом социологии респонденты назвали нынешнего премьера Владимира Гройсмана, лидера политической партии "Основа", внефракционного нардепа и кандидата в президенты Сергея Таруту и главу партии "Народный фронт", экс-премьера Арсения Яценюка. Результаты исследования общественного мнения опубликованы на сайте КМИС 25 марта, передает gordonua.com.

Вопрос был сформулирован так: "После президентских выборов возможно переформатирование коалиции и утверждение нового главы правительства – премьер-министра. Сейчас обсуждаются разные варианты, кто может стать премьером. Среди деятелей из списка кого бы вы лично хотели видеть главой правительства – премьер-министром после президентских выборов?".

В феврале видеть Гройсмана на этом посту хотели 15,3%, в марте таких оказалось 13,1%. Рейтинг Таруты за месяц вырос на 2,1 процентного пункта – с 5,1 до 7,2%. Яценюка в качестве премьера в феврале поддерживали 4,6% опрошенных, в марте в его пользу высказались 6,1%.

Среди других претендентов голоса распределились так:

Инфографика: kiis.com.ua

В разрезе регионов Тарута получил преимущество перед другими потенциальными премьерами на юге Украины (8,8%) и на востоке (8,3%, как и у Гройсмана). На Донбассе лидирует глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, где его хотят видеть главой правительства 13,6%. В центре и на западе страны больше всего поддерживают Гройсмана.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос провели с 12-го по 23 марта среди 2014 респондентов старше 18 лет, проживающих в 131 населенном пункте Украины, методом личного интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% – для показателей, близких к 25%, 2,0% – для показателей, близких к 10%, 1,4% – для близких к 5%.