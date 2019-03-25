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В Минске освободили всех задержанных, кроме Елены Толстой

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  • 25.03.2019, 22:07
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Елена Толстая
Фото: Еўрарадыё

Елена Толстая приковала себя к столбу на Октябрьской площади в Минске.

Вечером 25 марта в Минске из Центрального РУВД освободили всех задержанных на День воли, кроме Елены Толстой, передает euroradio.fm.

Общественная активистка приковывала себя цепью к осветительному столба на Октябрьской площади. Как стало известно, она объявила голодовку. Женщину из Центрального РУВД увезли в изолятор на Окрестина.

Освобождено было более десятка человек. Это и известные музыканты, и оппозиционные политики, и обычные граждане (некоторых из них жестко задерживали).

"Нас абсолютно незаконно задержали, - говорит лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов. - Продержали на улице больше трех часов. Составили какие-то странные бумаги о том, что была профилактическая беседа. Мы ничего не нарушили, нас незаконно задержали и еще составили протокол о какой-то профилактической беседе... ".

По словам Козлова, милиционер перед освобождением забрал у него несколько десятков бело-красно-белых флажков.

Фото: Раман Пратасевіч, Еўрарадыё

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