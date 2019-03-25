В Венесуэле снова погас свет 1 25.03.2019, 22:13

Это второй блэкаут за месяц.

Сегодня, 25 марта, большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего продолжительного отключения электроэнергии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает liga.net.

Свет погас в том числе и во некоторых районах столицы - в частности, в большей части восточного Каракаса, а также в центре города, где находится президентский дворец и большинство министерств. Власти объявили о закрытии метро в Каракасе.

По словам очевидцев, электричество отключилось в некоторых западных штатах страны, при этом свет есть в южном городе Пуэрто-Ордас и в некоторых частях Валенсии - третьем по величине городе страны.

Отмечается, что ни государственная электроэнергетическая компания Corpoelec, ни министерство информации Венесуэлы не ответили на запросы о комментариях.