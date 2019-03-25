Израиль уничтожил штаб лидера ХАМАС
- 25.03.2019, 22:59
Армия обороны Израиля возобновила удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный удар по жилой застройке.
В ЦАХАЛ сообщили, что удары были нанесены по зданиям Службы внутренней безопасности и секретному штабу военной разведки ХАМАС в секторе Газа, передает nv.ua.
В израильской армии также заявили, что во время обстрелов был уничтожен офис лидера ХАМАС Исмаила Хания.
По данным ЦАХАЛ, в ответ ХАМАС выпустил ракеты по израильским гражданам, живущим в городах недалеко от сектора Газа. Воздушная сирена прозвучала в Сдероте и ряде населенных пунктов, расположенных у границы с сектором Газа.
Напомним, что утром 25 марта ракета большой дальности попала в жилой дом в израильском поселке Мишмерет. В результате атаки пострадали семь человек, включая детей.
Израиль возложил ответственность за удар на ХАМАС.
Hamas' aggression continues. Hamas has just fired rockets at Israeli civilians living in towns near the Gaza Strip.— Israel Defense Forces (@IDF) 25 марта 2019 г.
Hamas sees all of Israel as a target. pic.twitter.com/f1m1XLScJn