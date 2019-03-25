Израиль уничтожил штаб лидера ХАМАС 25.03.2019, 22:59

Иллюстрационное фото politeka.net

Армия обороны Израиля возобновила удары по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный удар по жилой застройке.

В ЦАХАЛ сообщили, что удары были нанесены по зданиям Службы внутренней безопасности и секретному штабу военной разведки ХАМАС в секторе Газа, передает nv.ua.

В израильской армии также заявили, что во время обстрелов был уничтожен офис лидера ХАМАС Исмаила Хания.

По данным ЦАХАЛ, в ответ ХАМАС выпустил ракеты по израильским гражданам, живущим в городах недалеко от сектора Газа. Воздушная сирена прозвучала в Сдероте и ряде населенных пунктов, расположенных у границы с сектором Газа.

Напомним, что утром 25 марта ракета большой дальности попала в жилой дом в израильском поселке Мишмерет. В результате атаки пострадали семь человек, включая детей.

Израиль возложил ответственность за удар на ХАМАС.