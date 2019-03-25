Дмитро Ярош призвал голосовать за Кошулинского на выборах президента Украины 1 25.03.2019, 23:23

Дмитрий Ярош

Руководитель общественной инициативы «Дій» обратился к своим сторонникам.

Руководитель общественной инициативы "Дій" Дмитро Ярош обратился к своим сторонникам и призвал отдать свои голоса на выборах президента Украины за Руслана Кошулинского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ярош говорит в рекламном ролике Кошулинского.

Ярош называет Кошулинского своим братом по оружию, идее и вере. По словам бывшего руководителя "Правого сектора", Кошулинский - это единый кандидат от украинских патриотов.