Израиль нанес удары по 15 целям в секторе Газа 26.03.2019, 8:35

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ЕС потребовал от боевиков ХАМАСа немедленно прекратить ракетные обстрелы израильских городов.

Израильские истребители нанесли удары по 15 целям на севере сектора Газа, в том числе по военным комплексам террористических организаций ХАМАС в Бейт-Хануне и "Палестинский исламский джихад" в Бейт-Лахии. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник, 26 марта, передает dw.com.

В сообщении подчеркивается, что удары произведены в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа, ответственность за который лежит на ХАМАСе.

מטוסי קרב תקפו כעת כ-15 יעדי טרור בצפון רצועת עזה בהם מתחם צבאי של ארגון הטרור חמאס בבית חאנון ומתחם צבאי של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בבית להיא. התקיפה בוצעה בתגובה לירי לעבר שטח ישראל.

ארגון הטרור חמאס נושא באחריות לכל הנעשה ברצועה וממנה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 26 марта 2019 г.

Вопреки объявленному перемирию

Накануне вечером ХАМАС заявил, что при посредничестве Египта достигнуто перемирие с Израилем. Израильские официальные лица это информацию не подтвердили. В то же время, по данным ЦАХАЛ, начиная с 22.00 25 марта по местному времени, по Израилю было выпущено 30 ракет.

Новое резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после того, как 25 марта из сектора Газа был нанесен ракетный удар по предместьям Тель-Авива. Ракета угодила в жилой дом, ранения получили семеро израильтян, в том числе дети. В ответ израильские военные обстреляли объекты палестинских боевиков.

ЕС потребовал от боевиков прекратить обстрелы

Заявив о своей приверженности безопасности Израиля, Европейский Союз потребовал немедленного прекращения ракетных ударов из сектора Газа и "любых других насильственных действий или провокаций со стороны палестинских боевиков".

14 марта со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива были выпущены две ракеты. По данным ЦАХАЛ, это была первая атака на Тель-Авив со времен военных действий 2014 года. В ответ Израиль атаковал около 100 целей в секторе Газа.