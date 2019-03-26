Игорь Криушенко: Руководство поставило задачу бороться за третье место в группе 4 26.03.2019, 9:18

Наставник сборной Беларуси по футболу рассказал о своих тренерских экспериментах.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью «Прессболу» назвал задачу на квалификацию Евро-2020.

– Какая задача поставлена перед вами в отборочном цикле?

– Руководство поставило задачу бороться за третье место в группе.

– Дополнительный шанс в Лиге наций вдохновляет вас на тренерские эксперименты?

– Естественно, хочется выстраивать игру не от соперника, а от себя. Поэтому будем пробовать, пытаться. И в Лиге наций это делали. Понятно, что там сопротивление было немного другое, а сейчас работаем в более сложных условиях. Но направление мы выбрали, надо стараться его придерживаться, – сказал Криушенко.