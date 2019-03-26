Игорь Криушенко: Руководство поставило задачу бороться за третье место в группе

Игорь Криушенко: Руководство поставило задачу бороться за третье место в группе4
- 26.03.2019, 9:18
Наставник сборной Беларуси по футболу рассказал о своих тренерских экспериментах.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в интервью «Прессболу» назвал задачу на квалификацию Евро-2020.
– Какая задача поставлена перед вами в отборочном цикле?
– Руководство поставило задачу бороться за третье место в группе.
– Дополнительный шанс в Лиге наций вдохновляет вас на тренерские эксперименты?
– Естественно, хочется выстраивать игру не от соперника, а от себя. Поэтому будем пробовать, пытаться. И в Лиге наций это делали. Понятно, что там сопротивление было немного другое, а сейчас работаем в более сложных условиях. Но направление мы выбрали, надо стараться его придерживаться, – сказал Криушенко.