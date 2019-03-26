Палата представителей Конгресса США принял законы о борьбе с влиянием России в Европе и Венесуэле 26.03.2019, 9:34

Законы должны быть одобрены Сенатом и подписаны Дональдом Трампом.

Палата представителей Конгресса США приняла документы о борьбе с влиянием России в Венесуэле и контактам Москвы и Каракаса по линии безопасности, а также о противодействии российским энергопоставкам в Европу, сообщается на сайте Конгресса.

Для того чтобы документы вступили в силу, они должны быть приняты в сенате и подписаны президентом США Дональдом Трампом.

Первый законопроект касается возросшего присутствия России в Западном полушарии, что вызывает озабоченность у США и их союзников в этом регионе. «Режим Николаса Мадуро обратился к России, одному из своих сильнейших политических союзников, за финансовой поддержкой во время экономического кризиса и противодействии международной поддержке Хуана Гуайдо», — говорится в документе.

Не позднее чем через 120 дней после принятия законопроекта госсекретарь США обязан будет отчитаться перед конгрессом о российско-венесуэльских отношениях в области безопасности, а также о потенциальной угрозе такого сотрудничества для США и стран Западной Европы.

Также в течение месяца госсекретарь обязан будет предоставить стратегию по противодействию угрозам, связанным с сотрудничеством Москвы и Каракаса. Кроме того, в течение трех месяцев необходимо оценить потенциальную угрозу от покупки российскими компаниями энергетической инфраструктуры Citgo, «дочки» национальной венесуэльской нефтекомпании PDVSA. Лицам, которых госсекретарь сочтет действующими от лица России в пользу сил безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США, а также отозвать их визы.

Второй законопроект касается снижения зависимости европейских стран от поставок российского газа. В документе предлагается оказывать им помощь в защите от стран, «использующих энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния, таких как Россия, которая использовала природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны». Энергетическая безопасность европейских стран зависит от развития доступных, прозрачных и конкурентоспособных рынков, государственных и частных инвестиций США, указывается в законопроекте.