«Плати, или машину не отдадим» 1 26.03.2019, 9:40

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Чем обернулось самоуправство руководителя «Белспецавтоэвакуации».

Количество звонков, поступающих в редакцию abw.by, явно свидетельствует: за стоящие на специализированных автостоянках автомобили решено взяться. А когда за какую-то проблему у нас берутся всерьез, один результат гарантирован наверняка - это дополнительные финансовые и административные нагрузки на людей.

Вот и с автохламом так получилось. Хотя никаких предпосылок для трудностей изначально не было: указ №348 "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации" подробно и доходчиво все раскладывает по полочкам.

С того момента, как автомобиль прибыл на стоянку с пометкой "неэксплуатируемый", у собственника есть три месяца, чтобы забрать свой транспорт. Если собственнику эта груда автохлама не нужна и он требование о возврате не подал, то его бездействие признается отказом от права собственности на автомобиль.

Когда собственник не установлен, транспорт могут признать бесхозным. В общем, все прописано.

Но в ООО "Белспецавтоэвакуация" - организации, ведающей отбуксировкой (эвакуацией) и хранением транспортных средств в рамках реализации Указа №348, - свой творческий подход к решению проблемы.

И на деле мы имеем не одну ситуацию, когда автомобиль ржавеет на автостоянке как бесхозный, в то время как его собственник уже давно забыл о "корче", а через пару лет получает судебный иск по оплате услуги по хранению, превышающей кратно стоимость самого автомобиля.

Нормальный человек спросит: зачем столько лет хранили машину? Почему собственник устанавливается только спустя годы, а не сразу? Почему не признали автомобили бесхозными, как того требует указ №348? Для нас ответ очевиден: это такой бизнес под лозунгом "Чем дольше - тем больше".

Читатель abw.by Илья в своем стремлении добиться справедливости и заставить чиновников следовать требованиям законодательства, прошел все инстанции, обошел не один десяток кабинетов и, что удивительно, вынудил руководителя "Белспецавтоэвакуации" отступить в этой борьбе.

Напомним: Илья и его отец получили уведомление от ООО "Белспецавтоэвакуация" за простоявший на стоянке три месяца автомобиль Ford Sierra с требованием заплатить 1100 рублей.

Забрать автомобиль со стоянки по первому требованию не удалось - руководитель "Белспецавтоэвакуации" настаивал на первоочередном внесении платы. Илья, в свою очередь, аргументировал свое требование тем, что закон предоставляет ему с момента получения уведомления 30 суток, чтобы переместить авто на другое место хранения или утилизировать.

Молодому человеку ничего не оставалось, как обратиться с заявлением в милицию на действия должностных лиц ООО "Белспецавтоэвакуация". Ответ, поступивший из Фрунзенского РУВД столицы, был вполне предсказуемым:

Следующий этап - обращение в прокуратуру района. Здесь уже нарушения со стороны чиновников усмотрели.

"Нарушения выявлены, примем меры прокурорского реагирования" - это уже какой-никакой, но результат. Постановление о прекращении дела об административном правонарушении прокуратура отменила и направила дело опять в РУВД для более тщательной проверки. Правоохранители, учитывая позицию по данному вопросу прокуратуры, изменили свое мнение и уже сами усмотрели в действиях начальника "Белспецавтоэвакуации" признаки административного правонарушения.

Что примечательно, но к этому моменту на руках у Ильи были письма даже из администрации района о выдаче ему транспортного средства, но это не повлияло на развитие ситуации в законном русле.

Тем не менее в отношении руководителя ООО "Белспецавтоэвакуация" был начат административный процесс.

Статья 23.39. Самоуправство

1. Самовольное осуществление своего действительного или предполагаемого права, совершенное с нарушением порядка, установленного законодательством, - влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.

2. То же действие, причинившее ущерб в крупном размере либо существенный вред правам и законным интересам граждан или государственным и общественным интересам, - влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Решение оставалось за судом.

Но пока суть да дело, документы высылали-пересылали и между собой все вместе переписывались, истекли сроки наложения административного взыскания. Не уложились, не успели. Так бывает.

Статья 9.6. Обстоятельства, исключающие административный процесс

1. Обстоятельствами, исключающими административный процесс в отношении физического лица, являются:

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие в деянии состава административного правонарушения;

3) истечение сроков наложения административного взыскания…

Впрочем, даже несмотря на такой финал, результат борьбы можно считать положительным. Да и дело прекращено не в связи с отсутствием признаков правонарушения, а это позитивный момент. Можно ли говорить, что справедливость восторжествовала? Скорее да, чем нет. Только научит ли это официальных лиц соблюдать законы?