Белорусы во всем мире пробежали больше 1000 километров в честь Дня Воли 1 26.03.2019, 9:55

Акция охватила территорию от США до Таиланда.

В «Свободном забеге» — акции в честь празднования 101-й годовщины БНР — приняли участие больше 115 белорусов по всему миру. Все вместе они преодолели более 1000 км, сообщает tut.by.

Суть «Свободного забега» — пробежать любую дистанцию в честь празднования 101-й годовщины БНР и поделиться в соцсетях фото.

Кроме Беларуси, Украины и России, белорусы бежали в Польше, Израиле, Бразилии, США, Франции, Англии, Германии, Норвегии, Шри-Ланке, Нидерландах, Швейцарии и Таиланде.

— Яўген Нагорны з Рэчыцы і Дзяніс Жук з Менску паасобку зладзілі чэленджы 101 км да БНР101 — за 15 дзен і за тыдзень адпаведна. Іван Юркавец з Бабруйска ня проста прабег звыш за 30 км, але і зрабіў гэта па маршруце ў форме літар «БНР». Самыя масавыя забегі, як і летась, у ЗША: у Чыкага беглі 10 чалавек разам, — рассказала одна из организаторов «Вольного забега» Ольга Ермолаева Франко.

Первый «Свободный забег» провели в 2018 году. Он объединил 104 участника из 16 стран. Все вместе они преодолели 669 км.