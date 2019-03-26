Юлия Тимошенко предложила создать «Будапештский формат плюс» 2 26.03.2019, 10:11

Юлия Тимошенко

Кандидат в президенты Украины рассказала, как вернуть контроль над ОРДЛО сразу после выборов.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко сразу после президентских выборов в Украине планирует создать Будапештский формат переговоров, в котором будут участвовать лидеры США, Франции, Великобритании, Украины, России и Китая, сообщает nv.ua.

"Сразу после президентских выборов безотлагательно создать Будапештский формат плюс. Собрать президента США, премьер-министра Франции, премьер-министра Великобритании, президента Украины, президента страны-агрессора России. Можно пригласить и лидера Китая", – заявила Тимошенко в студии программы Свобода слова.

По ее словам, в таком кругу "следует положить на стол гарантии, которые предоставлялись, когда Украина отказывалась от ядерного оружия".

"Следует поставить вопрос очень четко: или эти гарантии выполняются, или международного права в мире просто не существует. Зная настроения всех лидеров перечисленных стран, могу сказать – гарантии перед Украиной будут выполнены и мы вернем мир на Донбасс и создадим международный фонд возобновления и развития Донбасса", - отметила Тимошенко.