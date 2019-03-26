Недопутин 5 Виталий Шкляров, newtimes.ru

26.03.2019, 10:56

Власть в России загнала себя в тупик.

В течение последних нескольких месяцев, примерно с ноября 2018 года, власть активно «играла» с имиджем Путина. Очевидно, шло тестирование каких-то новых (а также «хорошо забытых» старых) решений для того, чтобы остановить и даже развернуть начавшееся еще в мае-июне прошлого года долгосрочное падение рейтинга президента. Сегодня можно утверждать: решения не оказались эффективными. Более того — и не могли оказаться.

Перепробовано было многое. На Путина примеряли роль умудренного и несколько отстраненного благодетеля: для этого была отработана тема с исполнением желаний больных детей. Была предпринята попытка через отца президента прочнее связать его с Великой Отечественной и с победой. Почти исчезли в последние месяцы из словесного арсенала главы государства плоские шутки и сомнительного содержания анекдоты, которые уже явно многих раздражали. Попробовали и традиционные «активности» в духе полета со стерхами и ловли щуки — на этот раз народу был явлен Путин верхом на коне в окружении юных дам в форме.

Но замеры даже лояльных Кремлю социологических институтов показывают: тенденцию падения президентского рейтинга переломить не удалось. Да, падение это в последние недели замедлилось, но тут причина, скорее, в отсутствии значимых негативных событий, таких как повышение пенсионного возраста. Большинство же «новых решений» не попали в цель, как и ударили мимо нее — и откровенно скучные для рядового россиянина послание Федеральному собранию, и декабрьская «прямая линия».

В чем причина? Отчасти она в том, что люди все больше устают от Путина. Почти 20 лет руководства страной объективно формируют такую усталость. Но одним этим всего не объяснишь. Есть еще как минимум одно обстоятельство, которое объясняет происходящее, но о котором мало говорят.

В социальных сетях весьма распространена такая позиция: люди лично Путина поддерживают, но при этом ругают, и довольно жестко, многих из тех, кто вокруг него: и правительство, и ЦБ, и близких к власти олигархов, и тем более «Единую Россию». Ругают иногда даже самого Путина — за либерализм по отношению к внутренним и внешним врагам. Как говорят сами эти люди, мы ругаем Путина не за то, что он слишком Путин, а за то, что он недостаточно Путин.

В этом и состоит упомянутое обстоятельство: единственный «рейтинговый резерв» для Путина — это реализация на практике мобилизационно-милитаристской риторики последних лет. Значительная часть людей в России явно или бессознательно желают, чтобы то, о чем уже пять лет твердит госпропаганда, наконец обрело практические черты. Желают «реального удара» по США и НАТО на мировой арене. Желают показательных «антикоррупционных расстрелов» и столь же показательных процессов над «пятой колонной» внутри страны. Желают национализации олигархических активов как непременного условия будущего мобилизационного рывка. Даже те, кто не очень кровожаден, вполне готовы были бы поддержать такие шаги — просто потому, что они являются отличным оправданием всего, чего угодно. Да и достало все! Доколе?

Такой поворот, решись Путин на него, непременно надул бы парус рейтинга первого лица. Однако открытый конфликт с США и НАТО, как и война под флагом борьбы с коррупцией как минимум с частью нынешней российской элиты — это не выезд на лошади, такие шаги ради одного только рейтинга делать опасно.

Проблема власти в целом и лично Путина в том, что других работающих решений для возвращения народной любви уже нет. Бесконечно держать градус пропаганды рядом с точкой кипения, не давая, однако, эту точку пройти, технически невозможно, общество будет все больше и больше уставать. Снижать пропагандистский накал еще рискованнее: лояльное большинство точно не готово лишиться веры в сверхдержаву, во вставание с колен и в мировое противостояние и остаться один на один с низким уровнем жизни, тотальной коррупцией и прочими реальными проблемами. А перейти от милитаристской риторики к решению правда реальных проблем, чем и поднять рейтинг — тем более утопия, на такое власть — с Путиным или без — в нынешнем ее состоянии не способна.

Власть загнала себя в тупик. Безусловно, в этом тупике она может находиться сама и держать там же страну еще довольно долго. А вот выйти — уже нет.

Виталий Шкляров, newtimes.ru