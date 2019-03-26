Роман Кисляк: У чиновников развилась фобия на протесты против аккумуляторного завода 26.03.2019, 11:01

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Брестские активисты планируют провести восемь митингов.

Брестские активисты подали заявки на проведение восьми митингов против строительства аккумуляторного завода под Брестом, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Как сообщил БелаПАН один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, четыре митинга планируются провести 7, 14, 21 и 28 апреля в деревне Тельмы Брестского района на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье», еще четыре — со 2 по 5 апреля в Бресте возле сцены в парке Воинов-Интернационалистов. Эти площадки определены местными властями для проведения массовых мероприятий.

По словам Кисляка, чиновники постоянно находят поводы, чтобы лишить активистов возможности провести акции против аккумуляторного завода.

В частности, на уведомление об организации пяти митингов 25-29 марта в Бресте у сцены в парке Воинов-Интернационалистов горисполком сообщил, что их проведение недопустимо в связи с работами по благоустройству. Митинг 31 марта в деревне Тельмы на стадионе спортивной школы «Прибужье» Брестский райисполком запретил на основании того, что там будет другое мероприятие.

«У местных чиновников развилась фобия на протесты против аккумуляторного завода. И они придумывают свои мероприятия вместо заявленных нашими активистами», — заявил Кисляк.

Общественная кампания против строительства аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 83 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек».

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.