США перебросили на Аляску суперэсминец 26.03.2019, 11:10

Фото: Chris Cavas/ Defense News

Американские ВМС укрепляют позиции в Арктике, в противовес Китаю и РФ.

Суперэсминец DDG-1000 Zumwalt ВМС США отправился в первое самостоятельное плавание. В воскресенье 24 марта корабль был замечен в порту города Кетчикан, что на Аляске. На борту самого современного корабля побывал корреспондент агентства Defense News Крис Кавас (перевод – tut.by).

Во время стоянки военные организовали для прессы экскурсию по кораблю, в частности, показали командную рубку эсминца. Крис Кавас отмечает, что в 2016 году фотографировать внутри эминца запрещали, а за всеми действиями журналистов следили военные.

#Destroyer #ZUMWALT #DDG1000 open for visitors Sunday 24 March at #Ketchikan, Alaska. In early 2016 the entire interior of this ship was classified; when I was underway in Feb 2016 a party of 5 accompanied me at all times - and no pics then of the innovative bridge layout. pic.twitter.com/fsa3wblKRA — Chris Cavas (@CavasShips) 26 марта 2019 г.

Военные корабли США давно не заходили в этот порт. Последний визит совершил в 2005 году амфибийный транспортный док класса Остин USS Ogden.

Газета The Wall Street Journal писала, что американские ВМС намерены укрепить позиции США в Арктике, это связано с деятельностью Китая и России в регионе. К слову, ранее на Аляске находилась военная база, с помощью которой США следили за советской морской флотилией.

Zumwalt — самый большой (водоизмещение около 15 тыс. тонн) и самый незаметный эсминец в мире. Несмотря на длину почти в 200 м, он в 50 раз менее заметен, чем обычные корабли. Невидимость достигается благодаря специальной форме корпуса, материалам, применяемым при постройке корабля, и нанесению радиопоглощающего покрытия.