Хасиды из Нью-Йорка приезжали в Гродно молиться на могиле праведника 26.03.2019, 11:13

Александр Зискинда умер 225 лет назад.

Группа американских хасидов побывала в Гродно 25 марта. Они приезжали помолиться на могиле еврейского праведника Александра Зискинда, который умер 225 лет назад, пишет hrodna.life.

“Праведник Александр Зискинд умер в Гродно в 1794 году. Он написал знаменитую книгу “Есод вешореш аавода”, – рассказывает гродненский раввин Ицхак Кофман. – Он написал эту работу в родном городе и её изучают до сих пор многие евреи”.

Раввин рассказывает, что праведник был похоронен на кладбище, где сегодня находится стадион “Неман”. Но после того, как его разрушили в конце 1950-х гг., на сохранившемся Занеманском кладбище сделали символическую могилу. Туда приезжают паломники со всего мира.

“Сегодня на могилу Зискинда приезжало много людей. Некоторые из хасидов ехали сначала к стадиону, где сегодня висит мемориальная доска, а потом уже ехали на Занеманское кладбище”, – добавил гродненский раввин.

После Гродно некоторые паломники отправились в Радунь – один из главных центров еврейского религиозного туризма в Беларуси. Там похоронен знаменитый праведник Хофец Хаим.

Справка

Кладбище на Занеманском Форштадте было основано в 18 в. для еврейской общины этой части города. Это единственное еврейское кладбище, сохранившиеся в Гродно до наших дней. Сегодня там можно увидеть более 2000 надгробий-мацев (некоторые трудно распознать, потому что они с течением времени ушли в землю). Надписи на камнях отчасти на иврите, но есть и на идише. На этом кладбище похоронен раввин Александр Зискинд, умерший в 5554 (1794) году. В 1990-е гг. на его могиле был установлен памятник.

Перед смертью раввин заповедал на расстоянии ста метров от своей могилы не хоронить никого, кроме праведников. Там всегда было свободное место. По этому признаку и отыскали в наши дни то место, где он нашел последнее пристанище. Со слов Ицхака Кофмана, на Занеманском кладбище была сделана символическая могила праведника.

Английские школьники молятся на могиле праведника Александра Зискинда, 2017 г

Александр Зискинд жил в Гродно во второй половине 18 века. Он целиком посвятил свою жизнь изучению Торы и молитве. На протяжении многих лет он практически не покидал своего дома.

Праведник написал книгу “Йесод вешореш аавода” (Основа и корень служения), ставшую своеобразным кодексом нравственного поведения и руководством к совершенному выполнению заповедей. Впервые книга вышла в свет в 1782 году. Зискинд особенно подчеркивал значение трех фундаментальных основ, на которых строится служение Творцу: кавана — душевный настрой и концентрация на выполняемой заповеди, симха — радость, испытываемая от возможности выполнять заповедь, и итлаавут — воодушевление и духовное пробуждение, вызываемое ее выполнением.