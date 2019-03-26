Пять лидеров президентской гонки в Украине: коротко о главном 15 26.03.2019, 11:36

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Сильные и слабые стороны основных претендентов на пост президента страны.

31 марта в Украине пройдет первый тур выборов президента страны. В бюллетене будет 39 кандидатов. Однако уже сейчас социсследования позволяют определить узкий круг лиц, чьи рейтинги сильно опережают других участников гонки.

Би-би-си рассказывает все, что следует знать о топ-5 кандидатов в президенты Украины: их программах, достоинствах и недостатках, об отношении к России. Максимально коротко.

Владимир Зеленский, 41 год, комик

Актер, который сыграл Наполеона и президента Украины в кинокомедиях, может стать настоящим президентом Украины, и это не шутка.

Биография в 50 словах

Родился в Кривом Роге, получил юридическое образование, но ни дня не работал по специальности. Играл в КВН, но рассорился с Александром Масляковым и превратил свою команду "95-й квартал" в успешную студию, выпускающую юмористические шоу, комедийные фильмы и сериалы. В одном из них - "Слуга народа" - Зеленский играет учителя, ставшего президентом Украины.

Программа в 50 словах

Я иду в президенты на один срок. Первый законопроект - "О народовластии", чтобы народ ставил задачи власти через референдумы. Каждый бизнесмен сможет за 5% легализовать свои доходы. Каждый ребенок сможет накапливать на своем счету доходы от реализации государством природных благ. Монетизация льгот и субсидий. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом.

Кандидат о России

"Я не могу туда поехать выступать, мне просто плохо".

Что помогает:

Имидж "нового, незапятнанного лица" в украинской политике.

Избиратели отождествляют его с честным и бескомпромиссным героем сериала "Слуга народа".

Агитация в виде концертов кандидата по всей Украине.

Что мешает:

Отсутствие опыта политической или общественной деятельности.

Подозрения в связях с олигархом Игорем Коломойским.

Информация о бизнесе в России.

Лозунг кампании: "Сделаем это вместе!"

Форма участия: выдвижение от партии "Слуга народа".

Опыт участия в президентских выборах: отсутствует.

Петр Порошенко, 53 года, президент Украины

Называет себя самым нежелаемым для Путина кандидатом в президенты. Рейтинги не ахти, но говорит, что не проиграл ни одних выборов в жизни.

Биография в 50 словах

Один из самых богатых украинцев, был секретарем Совбеза и главой МИД при Ющенко, министром экономики при Януковиче. Президентом стал неожиданно: после Евромайдана его прочили скорее в мэры Киева. Обещал продать свой бизнес и закончить АТО за несколько часов. Не сделал ни того, ни другого, но за последнее обещание извинился.

Программа в 50 словах

Наша миссия - членство в ЕС и НАТО, подадим заявку в 2023 году, вступим в качестве регионального лидера. Завершим начатые реформы, страна-оккупант возместит убытки. Мы защитили от российской агрессии не только себя, но и всю европейскую цивилизацию. Стратегические приоритеты экономики: аграрный сектор, ІТ-сектор, индустриальное развитие, транспорт и туризм. Украина - это Европа.

Кандидат о России

"Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы"

Что помогает:

Поддержка со стороны губернаторской вертикали и мэров крупнейших городов.

Имидж государственника-патриота, врага Путина, обустроившего украинскую армию.

Получение безвизового режима с ЕС и автокефалии для Православной церкви Украины.

Что мешает:

Огромное разочарование украинцев в действующей власти.

Обвинения в недостаточности борьбы с коррупцией, в том числе в ближайшем окружении президента.

Обвинения в неспособности закончить войну на востоке Украины.

Лозунг кампании: "Мы идем своим путем!"

Форма участия: самовыдвижение.

Опыт участия в президентских выборах: 2014 год: 54,7% (1-е место).

Юлия Тимошенко, 58 лет, депутат Верховной рады

Ее называют самым сильным оппозиционером в истории Украины. Дважды баллотировалась в президенты, дважды финишировала второй. Под эти выборы расплела косу.

Биография в 50 словах

В политику пришла в 1997 из газового бизнеса - ее до сих пор называют "газовой принцессой". Дважды была премьером, дважды попадала за решетку по экономическим статьям, сама называет эти заключения политическими. Воевала со всеми президентами: инициировала импичменты Кучме, Ющенко, Януковичу, а теперь - за месяц до выборов - и Порошенко.

Программа в 50 словах

Над "Новым курсом Украины" четыре года работали сотни экспертов. Россия компенсирует нанесенный Украине вред. Граждане смогут в любой момент менять власть при помощи референдумов, а не революций. Через месяц после инаугурации газ подешевеет вдвое. Через пять лет зарплаты достигнут уровня польских. Ставка по ипотечным кредитам будет не больше 3% годовых.

Кандидат о России

"Кремль заинтересован в том, чтобы в Украине была разруха и хаос, коррупция и бедность, одним словом, Руина (отсылка к историческому периоду 1657-1687 годов, когда территория Войска Запорожского была охвачена междоусобными войнами. - Би-би-си). И сегодняшняя украинская власть все для этого делает. Именно поэтому действующая власть сегодня и рука Кремля, и слуга Москвы".

Что помогает:

Мобилизованный "ядерный электорат", голосующий за "нашу Юлю" уже не первое десятилетие.

Многолетний политический опыт.

Разветвленная сеть партийных организаций партии "Батькивщина".

Что мешает:

Ассоциации со "старым поколением" политиков.

Критика за "газовые соглашения", подписанные с Владимиром Путиным в 2009 году.

Обвинения в популизме - обещания радикально снизить тарифы или вернуть украинцам вклады Сбербанка СССР.

Лозунг кампании: "ВерЮ в Украину!"

Форма участия: выдвижение от партии "Батькивщина".

Опыт участия в президентских выборах: 2010 год: первый тур - 25% (2-е место), второй тур - 45,5% (2-е место). 2014 год: 12,8% (2-е место).

Юрий Бойко, 60 лет, депутат Верховной рады

Выдвиженец самого крупного обломка Партии регионов, желаемый соперник для любого из "больших" кандидатов во втором туре выборов. Но вряд ли туда попадет.

Биография в 50 словах

Родился в Горловке, прописан в Рубежном (Горловка в настоящее время подконтрольна самопровозглашенной "Донецкой народной республике"). Закончил Московский химико-технологический институт, работал на производстве, был главой минтопэнерго и вице-премьером в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. Входил в верхушку Партии регионов, позже стал лидером одной из групп влияния внутри созданного на ее руинах "Оппозиционного блока".

Программа в 50 словах

Киев пойдет на переговоры со всеми сторонами конфликта в Донбассе, конфликт будет остановлен исключительно мирным путем. Возвращение доступа граждан к заблокированным российским соцсетям. Обеспечим экономическую самостоятельность регионов Украины. Отмена пенсионной и медицинской реформы. Возвращение 10-летней школы и права граждан на обучение на родном языке. Украина будет нейтральным и внеблоковым государством.

Кандидат о России

"То, что у нас русский след ищут везде, - это понятно. Даже снижение рождаемости телят в Николаевской или Херсонской области скоро будут считать российским следом".

Что помогает:

Обращается к избирателям, неудовлетворенным внутренней политикой действующей власти.

Обещает восстановить отношения с Россией: за десять дней до выборов прилетел в Москву и встретился с Дмитрием Медведевым.

Имидж "крепкого хозяйственника".

Что мешает:

На избирательном поле Бойко играют и другие сильные кандидаты - в первую очередь поддерживаемый олигархом Ринатом Ахметовым Александр Вилкул.

Обвинения в причастности к коррупционному скандалу - "вышкам Бойко".

Ассоциации с "прежней властью".

Лозунг кампании: "Вернем украинцам достойную жизнь!"

Форма участия: самовыдвижение.

Опыт участия в президентских выборах: 2014 год: 0,2% (14-е место).

Анатолий Гриценко, 61 год, глава партии "Гражданская позиция"

Экс-министр обороны "окучивает" прозападных избирателей, не готовых поддержать ни Тимошенко, которую считает актрисой, ни Порошенко, которого обещает посадить.

Биография в 50 словах

Бывший кадровый военный, учился в США, возглавлял один из крупнейших украинских аналитических центров. При президенте Ющенко два года был министром обороны, тесно сотрудничал с НАТО. Позже создал собственную партию. После ее неожиданного поражения на парламентских выборах 2014 года ушел в университет преподавать авторский курс по нацбезопасности Украины с символической зарплатой.

Программа в 50 словах

Честный президент задает стандарт: делай как я. Донбасс будет возвращен без любых "особых статусов". Количество чиновников будет сокращено, но их зарплаты увеличат. Их будут проверять на полиграфе и провоцировать на взятки. Цены на лекарства будут снижены вдвое. Государство гарантирует молодежи первое рабочее место. Для выполнения этих задач хватит пяти лет.

Кандидат о России

"Наибольшая угроза для мира на планете, самый большой фактор дестабилизации в мире - это Российская Федерация".

Что помогает:

Непричастность к власти на протяжении последних лет.

Поддержка со стороны других "оппозиционно-демократических" кандидатов, снявшихся с выборов в его пользу, - Андрея Садового и Дмитрия Гнапа.

Имидж настоящего полковника.

Что мешает:

Обвинения в распродаже военного имущества в бытность министром обороны.

Упреки в неучастии в боевых действиях в Донбассе.

Большое количество кандидатов, претендующих на потенциальный электорат Гриценко.

Лозунг кампании: "Честных больше!"

Форма участия: выдвижение от партии "Гражданская позиция".

Опыт участия в президентских выборах: 2010 год: 1,2% (9-е место). 2014 год: 5,5% (4-е место).

Данные рейтингов:

1. Киевский международный институт социологии (КМИС).

Личные интервью. Опрос проводился с 14 по 22 марта 2019 года. Опрошено 2004 респондента, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. В Крыму опрос не проводился.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

2. Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.

Личные интервью. Опрос проведен с 11 по 18 марта 2019 года. Опрошено 2047 респондентов. Статистическая погрешность выборки 2,2%.