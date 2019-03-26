Пять лидеров президентской гонки в Украине: коротко о главном

Пять лидеров президентской гонки в Украине: коротко о главном15
- 26.03.2019, 11:36
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Сильные и слабые стороны основных претендентов на пост президента страны.
31 марта в Украине пройдет первый тур выборов президента страны. В бюллетене будет 39 кандидатов. Однако уже сейчас социсследования позволяют определить узкий круг лиц, чьи рейтинги сильно опережают других участников гонки.
Би-би-си рассказывает все, что следует знать о топ-5 кандидатов в президенты Украины: их программах, достоинствах и недостатках, об отношении к России. Максимально коротко.
Владимир Зеленский, 41 год, комик
Актер, который сыграл Наполеона и президента Украины в кинокомедиях, может стать настоящим президентом Украины, и это не шутка.
Биография в 50 словах
Родился в Кривом Роге, получил юридическое образование, но ни дня не работал по специальности. Играл в КВН, но рассорился с Александром Масляковым и превратил свою команду "95-й квартал" в успешную студию, выпускающую юмористические шоу, комедийные фильмы и сериалы. В одном из них - "Слуга народа" - Зеленский играет учителя, ставшего президентом Украины.
Программа в 50 словах
Я иду в президенты на один срок. Первый законопроект - "О народовластии", чтобы народ ставил задачи власти через референдумы. Каждый бизнесмен сможет за 5% легализовать свои доходы. Каждый ребенок сможет накапливать на своем счету доходы от реализации государством природных благ. Монетизация льгот и субсидий. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом.
Кандидат о России
"Я не могу туда поехать выступать, мне просто плохо".
Что помогает:
Имидж "нового, незапятнанного лица" в украинской политике.
Избиратели отождествляют его с честным и бескомпромиссным героем сериала "Слуга народа".
Агитация в виде концертов кандидата по всей Украине.
Что мешает:
Отсутствие опыта политической или общественной деятельности.
Подозрения в связях с олигархом Игорем Коломойским.
Информация о бизнесе в России.
Лозунг кампании: "Сделаем это вместе!"
Форма участия: выдвижение от партии "Слуга народа".
Опыт участия в президентских выборах: отсутствует.
Петр Порошенко, 53 года, президент Украины
Называет себя самым нежелаемым для Путина кандидатом в президенты. Рейтинги не ахти, но говорит, что не проиграл ни одних выборов в жизни.
Биография в 50 словах
Один из самых богатых украинцев, был секретарем Совбеза и главой МИД при Ющенко, министром экономики при Януковиче. Президентом стал неожиданно: после Евромайдана его прочили скорее в мэры Киева. Обещал продать свой бизнес и закончить АТО за несколько часов. Не сделал ни того, ни другого, но за последнее обещание извинился.
Программа в 50 словах
Наша миссия - членство в ЕС и НАТО, подадим заявку в 2023 году, вступим в качестве регионального лидера. Завершим начатые реформы, страна-оккупант возместит убытки. Мы защитили от российской агрессии не только себя, но и всю европейскую цивилизацию. Стратегические приоритеты экономики: аграрный сектор, ІТ-сектор, индустриальное развитие, транспорт и туризм. Украина - это Европа.
Кандидат о России
"Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы"
Что помогает:
Поддержка со стороны губернаторской вертикали и мэров крупнейших городов.
Имидж государственника-патриота, врага Путина, обустроившего украинскую армию.
Получение безвизового режима с ЕС и автокефалии для Православной церкви Украины.
Что мешает:
Огромное разочарование украинцев в действующей власти.
Обвинения в недостаточности борьбы с коррупцией, в том числе в ближайшем окружении президента.
Обвинения в неспособности закончить войну на востоке Украины.
Лозунг кампании: "Мы идем своим путем!"
Форма участия: самовыдвижение.
Опыт участия в президентских выборах: 2014 год: 54,7% (1-е место).
Юлия Тимошенко, 58 лет, депутат Верховной рады
Ее называют самым сильным оппозиционером в истории Украины. Дважды баллотировалась в президенты, дважды финишировала второй. Под эти выборы расплела косу.
Биография в 50 словах
В политику пришла в 1997 из газового бизнеса - ее до сих пор называют "газовой принцессой". Дважды была премьером, дважды попадала за решетку по экономическим статьям, сама называет эти заключения политическими. Воевала со всеми президентами: инициировала импичменты Кучме, Ющенко, Януковичу, а теперь - за месяц до выборов - и Порошенко.
Программа в 50 словах
Над "Новым курсом Украины" четыре года работали сотни экспертов. Россия компенсирует нанесенный Украине вред. Граждане смогут в любой момент менять власть при помощи референдумов, а не революций. Через месяц после инаугурации газ подешевеет вдвое. Через пять лет зарплаты достигнут уровня польских. Ставка по ипотечным кредитам будет не больше 3% годовых.
Кандидат о России
"Кремль заинтересован в том, чтобы в Украине была разруха и хаос, коррупция и бедность, одним словом, Руина (отсылка к историческому периоду 1657-1687 годов, когда территория Войска Запорожского была охвачена междоусобными войнами. - Би-би-си). И сегодняшняя украинская власть все для этого делает. Именно поэтому действующая власть сегодня и рука Кремля, и слуга Москвы".
Что помогает:
Мобилизованный "ядерный электорат", голосующий за "нашу Юлю" уже не первое десятилетие.
Многолетний политический опыт.
Разветвленная сеть партийных организаций партии "Батькивщина".
Что мешает:
Ассоциации со "старым поколением" политиков.
Критика за "газовые соглашения", подписанные с Владимиром Путиным в 2009 году.
Обвинения в популизме - обещания радикально снизить тарифы или вернуть украинцам вклады Сбербанка СССР.
Лозунг кампании: "ВерЮ в Украину!"
Форма участия: выдвижение от партии "Батькивщина".
Опыт участия в президентских выборах: 2010 год: первый тур - 25% (2-е место), второй тур - 45,5% (2-е место). 2014 год: 12,8% (2-е место).
Юрий Бойко, 60 лет, депутат Верховной рады
Выдвиженец самого крупного обломка Партии регионов, желаемый соперник для любого из "больших" кандидатов во втором туре выборов. Но вряд ли туда попадет.
Биография в 50 словах
Родился в Горловке, прописан в Рубежном (Горловка в настоящее время подконтрольна самопровозглашенной "Донецкой народной республике"). Закончил Московский химико-технологический институт, работал на производстве, был главой минтопэнерго и вице-премьером в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. Входил в верхушку Партии регионов, позже стал лидером одной из групп влияния внутри созданного на ее руинах "Оппозиционного блока".
Программа в 50 словах
Киев пойдет на переговоры со всеми сторонами конфликта в Донбассе, конфликт будет остановлен исключительно мирным путем. Возвращение доступа граждан к заблокированным российским соцсетям. Обеспечим экономическую самостоятельность регионов Украины. Отмена пенсионной и медицинской реформы. Возвращение 10-летней школы и права граждан на обучение на родном языке. Украина будет нейтральным и внеблоковым государством.
Кандидат о России
"То, что у нас русский след ищут везде, - это понятно. Даже снижение рождаемости телят в Николаевской или Херсонской области скоро будут считать российским следом".
Что помогает:
Обращается к избирателям, неудовлетворенным внутренней политикой действующей власти.
Обещает восстановить отношения с Россией: за десять дней до выборов прилетел в Москву и встретился с Дмитрием Медведевым.
Имидж "крепкого хозяйственника".
Что мешает:
На избирательном поле Бойко играют и другие сильные кандидаты - в первую очередь поддерживаемый олигархом Ринатом Ахметовым Александр Вилкул.
Обвинения в причастности к коррупционному скандалу - "вышкам Бойко".
Ассоциации с "прежней властью".
Лозунг кампании: "Вернем украинцам достойную жизнь!"
Форма участия: самовыдвижение.
Опыт участия в президентских выборах: 2014 год: 0,2% (14-е место).
Анатолий Гриценко, 61 год, глава партии "Гражданская позиция"
Экс-министр обороны "окучивает" прозападных избирателей, не готовых поддержать ни Тимошенко, которую считает актрисой, ни Порошенко, которого обещает посадить.
Биография в 50 словах
Бывший кадровый военный, учился в США, возглавлял один из крупнейших украинских аналитических центров. При президенте Ющенко два года был министром обороны, тесно сотрудничал с НАТО. Позже создал собственную партию. После ее неожиданного поражения на парламентских выборах 2014 года ушел в университет преподавать авторский курс по нацбезопасности Украины с символической зарплатой.
Программа в 50 словах
Честный президент задает стандарт: делай как я. Донбасс будет возвращен без любых "особых статусов". Количество чиновников будет сокращено, но их зарплаты увеличат. Их будут проверять на полиграфе и провоцировать на взятки. Цены на лекарства будут снижены вдвое. Государство гарантирует молодежи первое рабочее место. Для выполнения этих задач хватит пяти лет.
Кандидат о России
"Наибольшая угроза для мира на планете, самый большой фактор дестабилизации в мире - это Российская Федерация".
Что помогает:
Непричастность к власти на протяжении последних лет.
Поддержка со стороны других "оппозиционно-демократических" кандидатов, снявшихся с выборов в его пользу, - Андрея Садового и Дмитрия Гнапа.
Имидж настоящего полковника.
Что мешает:
Обвинения в распродаже военного имущества в бытность министром обороны.
Упреки в неучастии в боевых действиях в Донбассе.
Большое количество кандидатов, претендующих на потенциальный электорат Гриценко.
Лозунг кампании: "Честных больше!"
Форма участия: выдвижение от партии "Гражданская позиция".
Опыт участия в президентских выборах: 2010 год: 1,2% (9-е место). 2014 год: 5,5% (4-е место).
Данные рейтингов:
1. Киевский международный институт социологии (КМИС).
Личные интервью. Опрос проводился с 14 по 22 марта 2019 года. Опрошено 2004 респондента, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. В Крыму опрос не проводился.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
2. Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко.
Личные интервью. Опрос проведен с 11 по 18 марта 2019 года. Опрошено 2047 респондентов. Статистическая погрешность выборки 2,2%.