В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ 26.03.2019, 11:47

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Иллюстрационное фото РИА «Новости»

В квартире погибшего обнаружили арсенал оружия.

В Москве в собственной квартире был найден мертвым 59-летний генерал-майор ФСБ России Сергей Соколов. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Telegram канал Mash.

"В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ. Это бывший сотрудник десятого отдела КГБ России, позже он стал руководителем одного из управлений ФСБ", - информирует издание.

По его данным, тело Соколова обнаружили в его квартире на севере российской столицы. Известно, что последний раз он выходил на связь с родными в начале месяца, и с тех пор его никто не видел.

Также указано, что рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ и военный билет с указанием должности КГБ и ФСБ.

Кроме того, в квартире погибшего был найден арсенал оружия: австрийский Глок, браунинг, травматический Макарыч, охотничье ружье и 150 патронов.