Как белорусам съездить в Германию за 19 евро 4 26.03.2019, 12:05

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Акции на поездки от Ecolines.

Ecolines радует аэрофобов и предлагает недорогие переезды из Вильнюса и Каунаса в другие европейские города, пишет сайт tio.by.

Можно уехать из Вильнюса/Каунаса в Берлин и Прагу за 12 евро, в немецкие Гамбург, Дрезден и Франкфурт-на-Майне — 19 евро, билеты Вильнюс/Каунас-Варшава продают по 5 евро.

Распродажа "литовских" билетов продлится до 31 марта, отправиться в путешествие можно с 1 по 17 мая. Чтобы воспользоваться скидкой, покупать билеты нужно в евро. Количество мест по акции ограничено, билеты обмену и возврату не подлежат. Скидка действует в обоих направлениях, покупать билеты на сайте ecolines.net.