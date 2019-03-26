Суверенный. Скрепный. Очень дорогой 12 26.03.2019, 12:07

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Иллюстрационное фото

Стоимость «чебурнета» для россиян продолжает расти.

Исполнение проекта "суверенного интернета" в РФ обойдется на 10 миллиардов рублей дороже, чем было заявлено изначально.

Согласно данным нацпрограммы, на "суверенный чебурнет" будет потрачено, как минимум 30 миллиардов рублей, пишет телеграм-канал "Запретное мнение".

В феврале же секретарь Совета безопасности Патрушев утверждал, что сие удовольствие (весьма сомнительное, стоит признать) обойдется российскому бюджету в 20 миллиардов рублей.

Отмечается, что более 20 миллиардов рублей будет выделено на закупку оборудования для создания "суверенного интернета", еще 4,5 миллиарда рублей потребуется на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, а также маршрутах трафика. Кроме того, 5,5 миллиарда рублей будут потрачены на разработку средств для сбора и хранения информации.

Проект суверенного, нашего скрепного "чебурнета" еще даже не начали реализовывать, а его стоимость уже растет как на дрожжах. Сложно представить величину последней цифры, которую нарисуют Клишас и его друзья после всех распилов, распределения долей и покупок новых часов за 163 миллиона.