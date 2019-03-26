«Фейсбук» удалил около 2 тысяч связанных с Россией аккаунтов 5 26.03.2019, 12:28

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Все они подпадали под определение «скоординированного неаутентичного поведения».

Корпорация Facebook удалила более 2600 аккаунтов в социальных сетях «Фейсбук» и Инстаграм, заподозрив их в рассылке спама и в "скоординированном неаутентичном поведении", передает «Радио Свобода».

Этот термин используется по отношению к аккаунтам, формально не связанным между собой, но скоординироанно распространяющим один и тот же контент, в том числе политического содержания. Как правило, речь идёт о ботах или же так называемых интернет-троллях.

В заявлении Facebook отмечается, что были удалены 1907 страниц, групп и аккаунтов, имеющих отношение к России, и более 500 - имеющих отношение к Ирану.

В корпорации подчеркнули, что решение об удалении аккаунтов принималось не на основании контента, который они публиковали, а по формальным признакам - все они подпадали под определение "скоординированного неаутентичного поведения".

В январе Facebook удалил более 500 аккаунтов, которые публиковали ссылки на публикации российского государственного агентства "Россия сегодня", в первую очередь онлайн-агентства Sputnik.

Объясняя своё решение, корпорация отметила, что речь идёт о различных тематических группах – от политических до посвящённых кулинарии – которые, однако, были объединены тем, что публиковали контент Sputnik, а ведущие групп, которые были зарегистрированы в различных странах бывшего СССР, были связаны с этим агентством.

Удалённые страницы обращались к аудитории более 10 стран бывшего СССР, а также Румынии. Некоторые из них имели десятки тысяч подписчиков. Зачастую СМИ, входящие в "Россию сегодня", были единственными, на которые ссылались в этих группах. Отмечается, что публиковались ссылки на материалы, направленные против НАТО, критикующие политику стран Балтии и Украины, а также протестное и антикоррупционное движение в России. Публиковались ссылки не только на сайты "Россия сегодня", но и картинки и мемы.