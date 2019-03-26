InformNapalm: К захвату Крыма причастен полк из Новороссийска 10 26.03.2019, 12:42

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Волонтеры исследовали социальные сети военнослужащих и обнаружили фотодоказательства.

В операции по захвату Крыма в феврале 2014 года среди других подразделений вооруженных сил Российской Федерации принимали участие военнослужащие 108-го десантно-штурмового полка (воинская часть 42091, находится в городе Новороссийск) из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии, сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, пишет "Гордон".

В перечне частей и подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, 108-й десантно-штурмовой полк (108-й ДШП) на текущий момент не значится.

"История 108-го ДШП – это история военных преступлений. В 1948 году году полк участвовал в боях против Лесных братьев – партизан, боровшихся против советской оккупации. В 1956 году – участие в операции "Вихрь" – подавление революции в Венгрии. В 1968 году – подавление Пражской весны. Далее Афганистан, война в 2008 году против Грузии, и 2014 год – война против Украины", – отмечается в сообщении.

Волонтеры исследовали социальные сети военнослужащих 108-го полка и обнаружили фотодоказательства того, что полк принимал участие в аннексии Крыма. Также имеются улики, что как минимум один из военнослужащих полка перешел на службу в министерство чрезвычайных ситуаций России и неоднократно участвовал в "гуманитарных конвоях" к террористам из России.

"Фотодоказательство участия 108-го ДШП в захвате Крыма опубликовал российский военный, который проходил срочную службу в этом полку. Кузьменко Денис Валерьевич, 8.12.1994 г.р., город Краснодар, РФ", – говорится в расследовании.

В социальной сети россиянина обнаружены фото на фоне стенда с перечнем культурно-исторических памятников Крыма и с изображением медали "За возвращение Крыма", которую министерство обороны России выдавало всем военным – участникам аннексии.

"Еще один военнослужащий РФ из состава 108-го ДШП – Довженко Николай Александрович, 5.03.1995 г.р. Родился в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, живет в Ростове-на Дону. Учился в Ростовском автодорожном колледже", – говорится в сообщении.

На одном из фото Довженко позирует с точно такой же медалью "За возвращение Крыма".

"После демобилизации Николай Довженко служит в МЧС. Принимал участие в так называемых гуманитарных конвоях, которые прорываются в Украину через неконтролируемые участки российско-украинской границы и привозят на Донбасс российских солдат, оружие и технику под прикрытием гуманитарных грузов. Хранит в фотоальбоме фото, сделанное на фоне дорожного знака "Луганск", – подчеркивает сообщество, добавляя, что Довженко мог принимать участие и в оккупации Донбасса.

Также авторы расследования указывают, что приказы о награждении подписывал командир 108-го ДШП гвардии полковник Мурат Байкулов. В списке лиц – представителей России и командного состава подразделений ВС РФ, которым Главной военной прокуратурой Украины объявлено о подозрении, Байкулов не значится.

"Просим воспринимать наше расследование как сообщение о преступлении, совершенном против Украины, и провести все необходимые процессуальные действия", – говорится в сообщении.