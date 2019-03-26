Гомельчанка дошла до ООН в борьбе за право на мирный протест 1 26.03.2019, 13:16

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Алла Романчик во время протестов

Активистка профсоюза РЭП обратилась в Организацию Объединенных Наций.

Гомельчанка Алла Романчик борется за право на мирный протест. 25 марта она обратилась в Комитет ООН по правам человека с индивидуальной жалобой о нарушении ее прав на мирное собрание и публичное выражение мнения, пишет гомельская «Весна».

Напомним, в прошлом году профсоюзные активисты РЭП в Гомельском регионе массово протестовали против уголовного преследования лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика, против массовых вызовов членов профсоюза на допросы к следователям.

Алла Романчик 15 марта и 25 мая прошлого года планировала провести мирные протесты на центральных площадях в райцентрах Жлобин и Ветка. Местные чиновники ее активности испугались. Районные суды, а следом за ними и вышестоящие судебные инстанции, включая Верховный Суд встали на сторону чиновников.

Пройдя все внутренние средства правовой защиты профсоюзная активистка в порядке статьи 61 Конституции начала искать справедливости на международном уровне. Кроме установления факта нарушения ее прав, она также просит Комитет по правам человека рекомендовать белорусским властям привести белорусское законодательство о массовых мероприятиях и практику его применения в соответствие с Международным пактом о гражданских и политических правах.

Правовой инспектор профсоюза РЭП в регионе Леонид Судаленко говорит, что это не первый случай, когда Алла Романчик ищет правды в ООН. В прошлом году здесь принята к рассмотрению по существу ее жалоба по факту запретов пикетов в Брагине, Лоеве и Мозыре.