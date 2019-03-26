Израиль перебросил танки к границе с Газой 26.03.2019, 13:19

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Иллюстрационное фото

Авиация нанесла удары по территории, подконтрольной боевикам ХАМАСа.

Израиль обвинил палестинскую группировку ХАМАС в ракетном обстреле израильской территории и нанес ответный удар по объектам в секторе Газа, в результате чего получили ранения пятеро палестинцев, сообщило 26 марта агентство Reuters.

Израильские военные перебросили танки и дополнительных солдат к границе с Газой.

Одной из первых целей, уничтоженных израильской авиацией, стал офис главы ХАМАС Исмаила Хании. Отмечается, что из здания, вероятно, была заранее проведена эвакуация.

Израильские школы возле границы закрыты, жители получили указание оставаться возле бомбоубежищ.

В Газе закрыты некоторые университеты, государственные школы продолжают работать, хотя многие семьи оставили своих детей дома.

26 марта боевые действия между Израилем и ХАМАС прекратились, но израильские военные остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

В марте обстрелы Израиля с территории сектора Газа участились. 14 марта две ракеты выпустили из сектора Газа по Тель-Авиву, в ответ Армия обороны Израиля атаковала около 100 целей ХАМАС. 25 марта ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центре Израиля, в результате ранения получили семь человек.

В ночь на 26 марта в населенных пунктах регионального совета Эшколь на юге Израиля несколько раз сработала система предупреждения о ракетных обстрелах. Израильская армия сообщила, что по югу страны из сектора Газа выпустили десятки ракет.