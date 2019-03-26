За взятку в $100 задержан главный инженер филиала «Белпочты» 19 26.03.2019, 13:39

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Потом нашли еще.

Главный инженер брестского филиала «Белпочты» был задержан еще 20 февраля в кабинете при получении взятки в 200 рублей, пишет onliner.by.

Такова была стоимость благоприятного решения вопроса о проведении строительных работ. В ходе оперативных мероприятий выявили еще несколько эпизодов коррупции.

В Бресте сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома задержали за взятку главного инженера Брестского филиала РУП «Белпочта».

— На данный момент известно о еще одной взятке в размере 6 тысяч рублей, но это не последний эпизод, — сообщил официальный представитель УВД Сергей Дученко. Как установили оперативники, представители различных коммерческих структур, участвующие в тендерах, должны были заплатить главному инженеру от 3% до 6% от стоимости выполненных работ.

УСК по Брестской области возбудило в отношении подозреваемого несколько уголовных дел по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) УК, что наказывается максимум 10 годами лишения свободы.

Сайт «Белпочты» сообщает, что главным инженером брестского филиала работает Александр Антонюк.