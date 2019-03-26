Белорусский рубль ослаб ко всем валютам 26.03.2019, 14:08

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На торгах в Минске 26 марта доллар, евро и российский рубль подорожали.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 26 марта прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Курс доллара вырос на BYN0,0022 — до 2,1163 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0047 — до 2,3951 рубля.

Курс российского рубля увеличился на BYN0,0128 — до 3,2945 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.