Холмы Москвы окутал таинственный туман 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

26.03.2019, 14:28

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Фото: Federico Black / Twitter

За что теперь будут бомбить Воронеж?

Вчера и сегодня. Новости российского суверенного военторга. Теперь из Венесуэлы. Два "борта" с военными и, как будто, нашим трехзвездным генералом, прилетели погостить в края боливарианских социалистов.

Вопросы к властям России разбиваются о стену молчания. Зачехлены все орудия пропаганды – МИД, Минообороны, Кремль. Только утренняя роса капает с покрывающих правду брезентов. На холмы Москвы легла ночная мгла, их окутал таинственный туман. Державная предвоенная вонь.

Но все же, "глубинные народы" России хотят знать, не собирается ли российская власть устроить для него войнушку-мадурушку? Еще одну? Вслед за Крымом, востоком Украины и Сирией? На что теперь будут повышены налоги? За что теперь будут "бомбить Воронеж"?

Вы представляете, что началось, если бы на территории, верной президенту Гуайдо, приземлилась пара мериканских "Геркулесов"? Как пришла бы в движение вся наша потешная пропаганда? Заухал бы о суверенности и многополярности Лавров, словно гвардейский 122-миллиметровый миномет. На рысях пошла бы в атаку Захарова, рубя на брифингах "в капусту" оголенной шашкой правды коварные вопросы западных журналистов. Да и пресс-Песков тоже воинственно пушил бы в молчании свои знаменитые усы.

Но ничего этого нет. Поэтому паралич сковал скрепные рты державы.

Зато, чтобы отвлечь внимание публики, пропаганда вытащила из архива бомбардировки НАТО некоторых объектов в Белграде 20-летней давности. Вот бы с таким же размахом отмечали годовщины бомбардировок и обстрелов российской армией Грозного, бомбовые удары по городам в Сирии, да еще и героизм российской армии в великой победе под Дебальцево. Ведь есть, что вспомнить.

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