Леонид Судаленко: Для борьбы с декретом о «тунеядцах» мы используем все доступные механизмы 26.03.2019, 15:09

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Дело «Мария Тарасенко против чиновников» продолжается.

28 марта апелляционная инстанция Гомельского областного суда будет решать, имеют ли тунеядцы право на судебное обжалование включения их данных в так называемые списки не занятых в экономике. Дело в суде второй инстанции возбуждено по частной жалобе домохозяйки Марии Тарасенко, сообщает «Гомельская весна».

Напомним, суд Железнодорожного района Гомеля отказался ввиду неподведомственности рассматривать первую тунеядскую жалобу домохозяйки на включение ее в базу незанятых в экономике. На определение суда Мария Тарасенко с помощью профсоюза РЭП подала частную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Гомельского областного суда.

«Районный судья отказался возбудить дело по той причине, что Декрет №3 не предусматривает возможности судебного обжалования действий так называемых тунеядских комиссий на местах. В частной жалобе областному суду мы апеллируем к статье 60 Конституции – «каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом». Думаю, компетенции у судей хватает, а вот о независимости и беспристрастности предлагаю порассуждать после принятого здесь решения», - заявил правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

В профсоюзе РЭП заявляют, что после получения мотивировочной части решения суда об отказе Марии Тарасенко во взыскании морального вреда также будет подана апелляционная жалоба в областной суд. Юридическая служба профсоюза ранее отмечала, что вместе с Марией Тарасенко начала стратегическую тяжбу, куда входят информационные, правовые и иные действия, направленные на отмену печально известного Декрета №3.

«Для достижения поставленной цели мы будем задействовать любые доступные механизмы. Например, после отказа Марии в иске о моральном вреде мы обратились в комиссию для признания занятой в экономике по причине состояния ее здоровья. Сейчас мяч на стороне комиссии. Планируем обратиться, в том числе и к так называемым «уполномоченным субъектам», имеющим право на постановку перед Конституционным Судом вопроса о конституционности Декрета №3», - поделился планами профсоюзный юрист.