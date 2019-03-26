В Венесуэле объявлен выходной день из-за блэкаута 1 26.03.2019, 15:35

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Не менее 16 штатов остались без электричества.

Метро Каракаса приостановило работу. В начале марта венесуэльские власти обвинили США в "электрической войне", сообщает "Немецкая волна".

В Венесуэле в понедельник, 25 марта, вновь произошло масштабное отключение электричества. По данным президента Хуана Гуаидо, блэкаут затронул 16 из 21 штата южноамериканской страны. В качестве причины аварии он назвал возгорание на высоковольтной линии электропередачи. Из-за этого вторник объявлен выходным днем по всей стране.

В свою очередь, венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес в правительстве Николаса Мадуро заявил, что к отключению электричества привела кибератака на гидроэлектростанцию "Эль-Гури". Продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. В Каракасе без света остались несколько районов. Работа столичного метро была временно приостановлена.

7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции страны в Венесуэле произошло отключение электричества в большинстве штатов. В тот же день глава Венесуэлы Николас Мадуро обвинил "американский империализм" в причастности к перебоям с электроснабжением в стране.

Режим чрезвычайного положения

11 марта находящееся под контролем оппозиции Национальное собрание (парламент) Венесуэлы объявило в стране режим чрезвычайного положения. 14 марта правительство Венесуэлы сообщило о полном прекращении блэкаута в стране. При этом венесуэльский министр связи призвал население экономно расходовать электроэнергию и признал, что в ряде населенных пунктов по-прежнему существуют проблемы из-за взрыва трансформаторов.