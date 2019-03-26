Леонид Невзлин о высказывании Лукашенко: Это проявление зоологического антисемитизма 26.03.2019, 15:41

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Леонид Невзлин

Диктатор постоянно делает неуклюжие заявления о евреях.

Сегодня во время визита по Могилевской области Лукашенко отметился оскорбительным высказыванием. Он сравнил коровники под Шкловом с Освенцимом.

Известный в России и Израиле бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин в «Фейсбуке» прокомментировал заявление диктатора:

«Лукашенко постоянно делает неуклюжие заявления про евреев и вокруг. Интересно, откуда у председателя колхоза средней руки столько дум в голове об этом?

Возможно, это и есть проявление зоологического антисемитизма.

Александр Григорьевич, Вы хотите ответа? Так и скажите. Получите».

Освенцимом (от названия польского города) называют комплекс немецких лагерей смерти Аушвиц-Биркенау, где во время Второй мировой войны убили и замучили более миллиона человек. Большинство - за то, что были евреями по происхождению.

Напомним, что Лукашенко не первый раз отличается сравнениями и заявлениями, которые можно расценивать как уничижающие память и оскорбляющие представителей других национальностей.