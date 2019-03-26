В США одобрили законопроект о противодействии «Северному потоку-2» 26.03.2019, 16:03

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Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России.

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект, направленный на борьбу с энергетическим влиянием России на Европу. За законопроект проголосовали 391 конгрессмен, свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на сайте Конгресса, пишет liga.net.

Законопроект позволит Госдепартаменту США выделить в 2021 финансовом году $580 млн на уменьшение российского энергетического влияния на страны Европы и стимулирование альтернативных инвестиций, утверждает Bloomberg.

Кроме того, он направлен против строительства российского газопровода Северный поток-2, в котором США усматривают угрозу энергетической зависимости Европы, отмечает Голос Америки.

"Россия во главе с Владимиром Путиным уже давно использует энергоносители в качестве оружия для принуждения и манипулирования европейскими странами", – сказал после голосования автор законопроекта Адам Кинзингер.

"Поскольку производство энергии в США растет, у нас есть превосходная возможность поддержать наших союзников и предоставить альтернативу позициям, на которых закрепилась Россия, в том, что касается источников энергии", - добавил он.

Документ еще должны принять в Сенате США, затем – подписать президент США Дональд Трамп.