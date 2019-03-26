Дмитрия Дашкевича оштрафовали на $520 7 26.03.2019, 16:28

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Дмитрий Дашкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Активиста обвинили в «призыве к участию в несанкционированной акции».

Дмитрия Дашкевича, задержанного во время концерта в честь Дня Воли, суд Центрального района Минска оштрафовал на 45 базовых величин, пишет tut.by.

В ожидании суда Дашкевич почти двое суток провел в ИВС на Окрестина. Судили активиста по статье 23.34 ч.2 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за выступление на концерте в Киевском сквере в честь Дня Воли, во время которого он призвал присутствующих прийти в Куропаты и поставить в память о жертвах респрессий свечку.

В итоге суд принял решение о том, что Дашкевич виновен в нарушении статьи 23.34 и отшрафовал его на 1147 рублей.

Напомним, Дмитрия Дашкевича задержали 24 марта на концерте в Киевском сквере в честь Дня Воли. Дашкевич произнес речь со сцены, спустился оттуда к семье и через пару минут его задержали сотрудники милиции в штатском. Несколько часов о его местонахождении милиция не сообщала ни супруге, ни организаторам концерта. О том, что он в ИВС на Окрестина, стало известно после 22.00.