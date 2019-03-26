Cтало известно, кто будет исполнять обязанности губернатора Могилевской области 11 26.03.2019, 16:37

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Николай Доманевский отправлен в отставку.

Исполнять обязанности председателя Могилевского облисполкома будет Николай Коротин, сообщает госагентство БелТА.

"Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин", - передает агентство.

Между тем, официального сообщения о снятии с должности председателя Могилевского облисполкома Николая Доманевского пока не поступало.

Кроме того, по данным агентства, помощник Лукашенко по Могилевской области Геннадий Лавренков назначен исполняющим обязанности председателя Шкловского райисполкома, руководивший до настоящего времени данным районом Василий Витюнов возглавит агрохолдинг "Купаловское".

Основанием для кадровых перестановок, по словам Лукашенко, стало необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге "Купаловское" (Шкловский район).