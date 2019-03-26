Рядом с Кремлем похитили кабель правительственной связи 16 26.03.2019, 17:09

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Неизвестные срезали и украли из технологического коллектора кабель правительственной связи.

В московской полиции неназванный источник во вторник, 26 марта, подтвердил изданию РБК сообщение о краже, которая была обнаружена днем ранее, сообщает "Немецкая волна".

Тогда полиция получила сообщение, что на Васильевском Спуске срезали кабель, а через несколько часов 34-летний москвич подал заявление о краже фрагмента правительственной кабельной линии.

По данным источника, в месте, где украли кабель, не ведется видеонаблюдение.

На Большом Москворецком мосту проводится капитальный ремонт. Полицейские допросили рабочих строительной компании, просмотрели видеозаписи ближайших камер наблюдения. Сумма ущерба пока не установлена.

За работу правительственной связи отвечает Служба специальной связи и информации ФСО России.