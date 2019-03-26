Очередная авантюра 6 Александр Гольц

26.03.2019, 17:43

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Александр Гольц

Не исключено, что российских военных послали готовить безопасную эвакуацию Мадуро из Венесуэлы.

Вот уже несколько дней все мировые СМИ гадают, зачем сотня российских военных прибыла в Венесуэлу. Все началось с сообщения в Twitter местного журналиста. Затем были размещены фото пассажирского Ил-62, приписанного к Минобороны, на котором прибыли сто военных во главе с начальником штаба Сухопутных войск Василием Тонкошкуровым, а также грузового Ан-124-100 «Руслан», доставившего 35 тонн загадочного груза.

Венесуэлу уже третий месяц сотрясают массовые протесты. При этом в Белом доме не исключают возможности военного вмешательства. И вот в этой неоднозначной ситуации Москва пошла на, мягко говоря, неординарный шаг, направив в кризисную страну своих военных.

При этом ни Кремль, ни военное ведомство никаких официальных объяснений на сей счет не дали. Лишь некий «дипломатический источник» РИА «Новостей» в Каракасе сообщил, что российские военнослужащие прибыли для консультаций с представителями Венесуэлы. Мол, между странами существует военно-техническое сотрудничество, и они хотят обсудить реализацию ранее заключенных контрактов.

Источник подчеркнул: в прибытии российских самолетов с военными в Венесуэлу «нет ничего загадочного». А другой анонимный источник, уже из венесуэльской власти, поведал журналистам Associated Press, что российские военные прибыли, чтобы обсудить вопросы «содержания военной техники, боевой подготовки и стратегии». Вот, собственно говоря, все, что известно про загадочный визит. Остальное – домыслы.

Предположения о том, что сотня российских военных прибыла в Каракас для того, чтобы объяснить, как обращаться с произведенными в нашей стране вооружениями, не выдерживает критики. Действительно, за последние годы Москва поставила (не рискну написать, что продала) Венесуэле существенное количество военной техники. В свое время писали, что общий объем заказов превышает 11 миллиардов долларов. Каракасу были переданы 23 истребителя Су-30 (Уго Чавес, помнится, обещал, что они в состоянии уничтожить понятно чьи авианосные группировки), по сотне танков Т-72, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также 24 установки ПВО С-300, 24 комплекса «Бук» и «Тор».

Речь, по данным прессы, идет о 500 единицах военной техники. То есть получается по одному отечественному специалисту на каждые пять единиц военной техники. Пожалуй, многовато. К тому же военнослужащих конкретной страны обычно сначала обучают пользоваться вооружениями, а потом эти вооружения поставляют. Кроме того, как правило, обслуживанием военной техники, проданной за рубеж, занимаются представители производителя, а не военные.

Куда логичнее предположить, что в преддверии «империалистической агрессии» Россия решила упредить геополитического противника и направить своих «спецов», которые и сядут у пультов систем ПВО и за рычаги танков, чтобы отразить супостата. В Сирии же очень здорово (если верить Минобороны) получается. Славные сирийские ПВО просто пачками сбивают американские «Томагавки», при этом, правда, иногда попадают и в российские самолеты. Не зря же российские самолеты летели в Венесуэлу, сделав остановку в Сирии.

Впрочем, не исключено, что у Москвы и более широкие планы. Например, развернуть базу в Венесуэле. Ведь летали туда дважды наши стратегические бомбардировщики, а Сергей Шойгу обещал, что они будут «патрулировать» Мексиканский залив. Одним словом, снова, через 60 лет после Карибского кризиса, РФ попытается «запустить ежа в штаны американцам». Со всеми вытекающими последствиями. Госсекретарь США Майкл Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон уже отметились жесткими заявлениями, осуждающими российское вмешательство в Венесуэле. При этом не исключено, что российских военных послали заблаговременно готовить безопасную эвакуацию Мадуро, подобно тому, как вывозили Януковича.

В общем, спектр вероятных задач российского десанта в Венесуэлу широк чрезвычайно. Как спектр возможных последствий. От обеспечения будущих широковещательных заявлений о срыве американской агрессии до прямой военной конфронтации с США. Одним из важнейших элементов отечественной внешней политики является всесторонняя поддержка, включая поддержку военную, всевозможных мадур и асадов по всему миру. Ведь в Москве уверены – любое движение против авторитарного правителя заведомо инспирировано иностранными спецслужбами. И Кремль не стоит за ценой, спасая их. Значит возможно все, что угодно.

Так что не исключено, что Россия находится в преддверии следующей операции, подобной сирийской. Особенность ситуации в том, что решение об этом принимает один человек. Без консультации с кем-либо. Совет Федерации за час принял решение, позволившее президенту использовать военную силу в Украине, и за десять минут, разрешившее сирийскую операцию. Любопытно, сколько времени потребуется, чтобы одобрить очередную военную авантюру?

Александр Гольц, "Новое время"