Правительство Польши одобрило законопроект «Пенсия+» 3 26.03.2019, 18:04

1,542

Фото: charter97.org

Польским пенсионерам выплатят дополнительное пособие в размере минимальной пенсии.

Правительство Польши одобрило законопроект о «Пенсии+». Об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет «Польское радио».

Политик сказал, что правительство решило выплатить всем пенсионерам дополнительное пособие. «Мы хотим по возможности выплатить пенсионерам дополнительные средства. Речь идет о минимальной пенсии, которую мы выплатим каждому пенсионеру, в рамках «Пенсии+», - заявил глава правительства.

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская подчеркнула, что законопроект «Пенсия+» будет рассмотрен на ближайшем заседании Сейма. Так называемую тринадцатую пенсию смогут получить около 10 миллионов человек.

«Независимо от того, какую пенсию получают пожилые люди, многочисленная группа пенсионеров все равно сможет воспользоваться этим единоразовым пособием в размере минимальной пенсии, а это 1100 злотых брутто, [около 255 евро] или же 888 злотых 25 гроши нетто, [около 205 евро]. Это означает, что это пособие получат также люди, получающие небольшую пенсию. Всего тринадцатую пенсию получат 9 миллионов 800 тысяч человек», - сообщила министр Рафальская.

На выплату пособий необходимо выделить 10 миллиардов 800 миллионов злотых, а это более 2 миллиардов 515 миллионов евро.

Матеуш Моравецкий добавил, что правительство хочет в последующие годы постепенно повышать пенсию до «достойного» уровня. Этому должны способствовать валоризация и запланированное на осень снижение налога на доходы физических лиц.

Глава правительства напомнил, что после февраля бюджетный дефицит составил 800 миллионов злотых, более 515 миллионов евро.

«Этот дефицит, вероятно, будет наблюдаться до конца года, потому что вскоре будет реализована программа «Пенсия+»», - отметил Матеуш Моравецкий.

Правительство хочет, чтобы дефицит сектора государственных финансов, в том числе бюджетный дефицит, был ниже 3% ВВП, сообщил премьер-министр.

Новая социальная программа правящей партии «Право и справедливость» была названа СМИ «пятеркой Качиньского», поскольку включает в себя пять пунктов, а именно: расширение программы «Семья 500+» на каждого ребенка; выплата одноразового пособия размером 1100 злотых пенсионерам; т. н. нулевой подоходный налог для граждан возрастом до 26 лет; снижение трудовых затрат; восстановление автобусного соединения в маленьких местностях во всей стране.