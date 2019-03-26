СБУ задержала продавцов фальшивых украинских загранпаспортов 26.03.2019, 18:22

Паспорта использовались для нелегальной миграции в ЕС.

Сотрудники СБУ остановили деятельностью канала нелегальной миграции иностранцев в страны Европейского Союза.

Об этом информирует сensor.net со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что трое граждан Украины подыскивали среди лиц, незаконно прибывающих из стран с повышенной террористической угрозой желающих уехать в Европу. Для осуществления их дальнейшего "транзита" злоумышленники изготавливали "клиентам" поддельные загранпаспорта. Стоимость одного комплекта документов составляла от 8 до 16 тысяч долларов.

Правоохранители задержали организатора криминального бизнеса, выходца одной из стран Ближнего Востока, и двух его подельников в Киеве во время передачи очередного фальшивого паспорта и получения "задатка" по следующий заказ в размере 8 тысяч долларов.

В ходе обыска по месту жительства фигурантов дела, в офисном помещении, принадлежащем организатору сделки, и в транспортных средствах злоумышленников правоохранители обнаружили немало поддельных паспортов граждан Украины, бланки справок о регистрации граждан и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.