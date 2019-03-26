На среду в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 26.03.2019, 18:54
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Синоптики прогнозируют сильный ветер и мокрый снег.
В последние дни белорусы наслаждались по-настоящему весенней погодой. Однако в среду 27 марта, как сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, нас ожидает оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
Также синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедицу и до +7 градусов днем и до +2 градусов ночью. Ветер ожидается южный, с порывами до 12-14 метров в секунду.