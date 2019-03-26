Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича 1 Виталий Портников

26.03.2019, 19:01

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Виталий Портников

Фото: Facebook

Тот, кого ненавидит собственный народ - всегда раб Москвы.

В аэропорту Каракаса приземлились два самолёта примерно со ста российскими военнослужащими — пассажирский Ил-62 и военно-транспортный Ан-124.

После сообщения ведущих информационных агентств Кремль подтвердил факт этого зловещего десанта, отметив, что российские военные прибыли "для участия в двусторонних консультациях". Но мало кто сомневается, что настоящая цель визитеров - участие в спасении режима одного из самых отвратительных диктаторов современного мира Николаса Мадуро. Мадуро разрушает Венесуэлу в буквальном смысле слова, за отставку этого некомпетентного безумца выступает 89 процентов его несчастных соотечественников. Но именно эта всеобщая ненависть к Мадуро заставляет Путина поддерживать его также, как некогда Януковича или Асада. Тот, кого ненавидит собственный народ - всегда раб Москвы.

При этом интересно то, что в Каракасе прибытие российских военных самолетов нельзя скрыть от общественности. А в Киеве в 2013 году? Знаем ли мы наверняка, сколько российских военных, чекистов и диверсантов прибыло в Украину для того, чтобы спасать режим Януковича? И аэродромы им были не нужны. Горе Украины в том, что, в отличие от Венесуэлы она не отделена от России океаном. Для уничтожения нашей страны можно воспользоваться электричкой. А можно вообще не посылать десант, а использовать телевидение, глупость и жадность политиков и олигархов, недальновидность населения.

Когда Путин посылает своих солдат в Каракас, он демонстрирует, что для спасения своих союзников, для отстаивания своих интересов Кремль не останавливается ни перед чем. И об этом должен помнить каждый, кто еще сомневается в российском участии в Майдане и в вовлеченности Кремля в актуальный избирательный процесс в нашей стране.

Виталий Портников, espreso.tv