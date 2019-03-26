В Киеве прошла акция солидарности с задержанными на Дне Воли в Минске 2 26.03.2019, 19:11

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Фото: svaboda.org

Акция прошла у посольства Беларуси в Киеве.

У посольства Беларуси прошла акция солидарности с задержанными в Минске на мероприятиях, посвященных Дню Воли. Организаторами выступили Белорусский центр в Украине «Сябры» и движение солидарности «Разам», передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

Как сообщили представители организаторов, на акцию пришло около 15 человек. Они держали транспарант «Свабоду палітвязням». Собравшиеся потребовали отпустить задержанных 25 марта, а также освободить политзаключенных.

В ходе акций 24 и 25 марта правоохранители задержали в Минске более 15 человек, большинство из них вскоре были отпущены. В ИВС все еще находятся Наталья Горячко-Басалыга, задержанная 24 марта на входе в Киевский сквер Минска, где проходил санкционированный властями митинг-концерт, и Алена Толстая, которая вечером 25 марта приковала себя цепью к столбу на Октябрьской площади. По информации правозащитников, в знак протеста Толстая объявила голодовку в изоляторе.

24 марта в Киеве прошла акция солидарности с белорусским народом, приуроченная к 101-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики.