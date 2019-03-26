Казахстан: перемен требуют наши сердца 3 Азиза Кунберген

26.03.2019, 19:16

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Как в повседневной жизни увидеть, что много вокруг жаждущих перемен?

Несмотря на все заклинания о том, что ушедший в отставку Назарбаев удержит бразды правления и всё останется по-прежнему, над Казахстаном впервые за почти 30 лет подул ветер надежды.

Надежда эта вовсе не на то, что перемены произойдут из-за ослабления и даже раскола на властном олимпе. Этого не будет – власть имущие преследуют исключительно свои клановые интересы, повязаны кровью и жаждут продолжения банкета. Того самого, на котором гражданам несправедливо достаются объедки со стола кучки обслуги и родственников елбасы. К ним в полной мере применимы слова Августина Аврелия:

– При отсутствии справедливости, что такое государства, как не большие разбойничьи шайки... Когда подобная шайка... подчиняет своей власти народы, тогда она открыто принимает название государства, которое уже вполне присваивает ей не подавленная жадность, а приобретенная безнаказанность.

Окно возможностей для перемены жизни граждан Казахстана к лучшему открылось из-за кризиса управления страной, приведшему к потере экономического динамизма и обострения общественной ситуации. Продолжение развития социально-политических процессов в этом направлении чревато потерей управляемости, и отставка Назарбаева – попытка сыграть на опережение путем формального вывода себя за рамки подвергающейся всё большей критике бюрократическо-клановой системы. Вместе с тем это и момент турбулентности в работе государственной машины, когда процесс закручивания гаек в отношении прав и свобод граждан временно тормозится.

Циничные и анекдотичные мероприятия по укреплению культа личности Назарбаева также усилили давно накапливающееся раздражение в обществе. В силу этого уровень пассивности граждан снизился, но не настолько, чтобы вызвать действительно массовые протестные действия, способные повлиять на политическое поведение.

Но казахстанская власть подобна пирамиде, стоящей на вершине, коей является Назарбаев и в силу этого сейчас слегка покачнулась. То, что будет предлагать Назарбаев, не будет более восприниматься обществом автоматически. Устойчивый электорат, который всегда голосует за любую власть, теперь поворачивается в сторону нового президента. Следовательно, власть Назарбаева будет постепенно уменьшаться день ото дня.

Много ли было выступлений против присвоения имени Назарбаева проспекту Фурманова в Алматы, аэропорту Астаны и т.п.? Сравните их с протестами по поводу переименования Астаны. Вот вам и уменьшение контроля над электоратом. Добавьте к этому перераспределение гарантий стабильности к новому президенту – у дракона власти увеличилось число голов, борющихся за контроль над страной. А не слишком компетентная бюрократия вместо спешной установки подпорок пошатнувшемуся статус-кво будет наблюдать за изменениями результирующего вектора власти, что чревато управленческим параличом. Даже в силовых структурах будет происходить некоторое снижение управленческой эффективности.

А общество меж тем просыпается и вспоминает слова песни Виктора Цоя "Перемен требуют наши сердца". Более того, последние выступления свидетельствуют о готовности наиболее активных граждан рисковать ради перемен. Власть же предлагает лишь сохранение статус-кво с последующим продолжением закручивания гаек.

Разрешение этой коллизии в пользу граждан либо в пользу власти целиком зависит от активности гражданского общество именно в этот момент ослабления государственной машины в силу появления риска формирования двоевластия в операционном управлении, коего не было за всё время существования независимого Казахстана.

Но сначала гражданское общество должно понять, где оно в этот момент находится, ибо не энная этого, не определить, куда идти. А находится оно де-факто в точке осмысления необходимости противодействия системе, постоянно производящей угнетение, насилие и произвол. Раньше, в условиях повышения доходов населения, граждане готовы были с такой системой сосуществовать.

Сейчас, когда фактические доходы населения падают, а права и свободы всё больше ограничиваются, накапливается усталость и растёт раздражение от такой системы – в обществе всё больше растёт запрос на справедливость. Граждане хотят равных прав и свобод, а за свои налоги – справедливого получения предоставляемых государством сервисов – а этого система им давать и не собирается.

И здесь важнейший для гражданина выбор: смириться или противодействовать? Альтруизм или животный инстинкт самосохранения?

Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку –

каждый выбирает для себя.

(Юрий Левитанский).

И ещё очень важную вещь сказал Мартин Лютер Кинг:

Принимающий зло без сопротивления – становится его пособником.

В этой трудной внутренней борьбе всё больше людей вспоминает великие слова "Интернационала":

Никто не даст нам избавленья –

Ни бог, ни царь и не герой,

Добьёмся мы освобожденья

Своею собственной рукой.

Но проблема в том, что число людей, готовых "встретить море бед" на путях сопротивления, невелико. Слаб человек и охотней вместе со многими выйдет на протестную дорогу, если увидит на ней подушки безопасности для себя.

А как в повседневной жизни увидеть, что много вокруг жаждущих перемен? Ведь режим всеми силами старается убедить, что в оппозиции единицы и она разобщена.

Сначала должна быть сформирована протестная идентичность для тех людей, которые разделяют схожие убеждения.

Для этого нужен опознавательный знак, безопасный при том. Для гражданина это – национальный флаг. Пусть значок национального флага на одежде, граффити на стене, флажок из окна распространяться также по всему Казахстану, как звёздно-полосатый в США. И тогда внутренний голос скажет тебе: ты не один, нас –большинство!

Стоит человеку увидеть, как много жаждущих перемен, он захочет вначале обсудить то, что у него накипело, с теми, кто будет разделять его усталость от режима, раздражение, да и просто стыд от действий слуг народа. Возможностей же для обсуждения даже со времён ДВК сейчас во много раз больше.

Раз есть обсуждение – правительство не сможет закрыт все каналы общения людей – при консенсусе понимания, где мы сейчас находимся, ясно, куда мы намерены идти. Несомненно, стратегическая цель действий гражданского общества есть ненасильственное изменение политического режима в Казахстане, в котором народ будет являться единственным легитимным источником власти. А для этого сначала должны быть расширены права каждого члена общества до общепринятых в демократических государствах.

Но такая цель представляет огромную опасность для существования режима и он бросит все силы на подавление тех, кто будет данную цель исповедовать. Тогда наиболее эффективным средством достижения поставленной цели будет ненасильственное сопротивление режиму в национальном масштабе.

Протестных практик может быть великое множество, притом совершенно безболезненных для практикующих. Это может быть и мотивированный отказ от платежей за не предоставленные сервисы, и развёртывание компании за голосование против выдвигаемых властью кандидатов и т.п.

Стоит только начать, и живое творчество масс найдет великое множество протестных практик.

По мере расширения использования протестных практик начнется формирование зонтичной протестной коалиции – минимальный набор лозунгов общенационального характера, объединяющих максимальное число протестующих.

В ходе определения путей и движения по ним к намеченной цели необходимо использовать ещё одно важно мерило – как нам измерить наш прогресс? Ведь в протестной кампании будут и взлёты, и отливы. По мере роста числа протестных платформ и коалиций самоорганизуются и начнут действовать как ежедневные распространители сведений о ходе протестной активности, так и аналитические инструменты информирования о стратегических подвижках в борьбе.

Итак, вот алгоритм действий гражданина, жаждущего перемен в стране.

Осознать, что пассивная, примиренческая позиция по отношению к действиям режима – соучастие в деяниях правящей властной структуры. Перефразируя Уинстона Черчилля – если вы выбираете между войной и позором, вы получите и войну, и позор.

Сделать свой выбор об участии в протестных действиях.

Надеть значок национальными цветами или явно выказать свою готовность к протестным действиям иным безопасным способом.

Объединиться с разделяющими ваши убеждения по работе, по соседству и т.п. и объявить себя локальной коалицией.

Придумать и начать практиковать те протестные практики, что наиболее вам близки.

Расширять круг единомышленников, обмениваться и распространять информацию об успешных протестных практиках.

Поддерживать те общенациональные протестные практики, которые вовлекают максимальное число людей – от левых до правых, от националистов до либералов.

Так – победим! И каждый, кто принял участие в этой борьбе за перемены, скажет – в нашей победе есть и моя доля.

Азиза Кунберген, b-pointer.ru