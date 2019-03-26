60 фактов о стартующем на этой неделе чемпионате Беларуси 1 26.03.2019, 19:28

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Вы узнаете много интересного.

«Прессбол» представил 60 фактов о стартующем на этой неделе чемпионате Беларуси.

1. В пятницу стартует 29-й чемпионат Беларуси по футболу.

2. В этом сезоне будет сыгран 6000-й матч в высшей лиге. Сейчас — 5835.

3. В этом сезоне ожидается 15000-й гол в высшей лиге. Сейчас суммарно за все годы забит 14661 мяч.

4. Также ожидается 1500-й пенальти. На данный момент назначен 1461 (из них 1142 реализовано).

5. БАТЭ — лидер по количеству голов с пенальти в высшей лиге. Борисовчане реализовали 90 одиннадцатиметровых из 111. "Шахтер" — 80 из 105, "Белшина" — 80 из 104.

6. Четыре клуба проведут в этом сезоне 800-е матчи в высшей лиге. У "Шахтера", минского и брестского "Динамо" сейчас по 793 матча, у "Немана" — 794. Весь квартет не пропустил ни одного сезона в "вышке", у гродненцев на одну игру больше за счет золотого матча в 2002 году.

7. Минское "Динамо" может стать первым клубом, который достигнет 500 побед в высшей лиге. Для этого минчанам необходимо выиграть 24 игры в стартующем сезоне.

8. Брестское "Динамо" в год тысячелетия может округлить до 1000 число забитых голов в высшей лиге. Сейчас у брестчан 960. Лидер в этой номинации — минское "Динамо" (1449 голов).

9. А вот "Неман" может округлить до 1000 число пропущенных голов. Сейчас у гродненцев в пассиве 955 мячей. Больше пропускали только те же брестчане — 1048.

10. "Неман" накануне 300-го поражения в высшей лиге. Больше только у брестского "Динамо" — 326.

11. "Шахтер" и брестское "Динамо" могут довести до 200 число ничьих в высшей лиге. Сейчас у солигорцев — 196, у брестчан — 194. Больше только у "Немана" — 207.

12. "Шахтер" приближается к отметке 100 крупных побед в высшей лиге (с разницей в три и больше мячей). Сейчас у солигорцев — 95. Больше только у минского "Динамо" (138) и БАТЭ (122).

13. БАТЭ близок к трехсотому матчу "на ноль". Сейчас у борисовчан 299 "сухих" встреч. Впереди лишь минское "Динамо" (363) и "Шахтер" (320).

14. "Неман" и "Днепр" в высшей лиге сыграли вничью рекордные 20 встреч. Продлится ли тенденция с "Дняпро"?

15. "Неман" чаще всех в чемпионате Беларуси играл 0:0 — 89 раз.

16. "Торпедо"-БелАЗ не проигрывает уже 10 матчей подряд. Это клубный рекорд, причем серия продолжается. Рекорд чемпионата Беларуси принадлежит БАТЭ — 45 матчей кряду без поражений.

17. "Слуцк" проиграл 9 матчей подряд, и серия может продолжиться. Этот результат уже входит в топ-10 антирекордов высшей лиги. А лидерство удерживает "Ведрич-97" — 13 поражений подряд.

18. У минского "Динамо" пять "сухих" матчей кряду. Рекорд по этому показателю у БАТЭ — 14.

19. Самый популярный счет в чемпионате Беларуси — 1:0. Встречался 1219 раз. На втором месте — 2:0 (770 раз).

20. В сезоне-2018 в высшей лиге была зафиксирована самая низкая результативность за всю историю — 2,15 гола за игру. Самый забивной год — 1999-й (3,05 гола за игру).

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21. Александр Шагойко выйдет на первое место по количеству матчей в высшей лиге, если проведет в сезоне все 30 матчей за "Ислочь". Сейчас у него в активе 455 игр, у лидирующего Александра Юревича — 484.

22. Лучший бомбардир за всю историю чемпионатов Беларуси — Роман Василюк (218 голов). Из действующих футболистов ближе всего к нему Николай Януш (87 голов и 9-е место в списке бомбардиров). Форварду "Шахтера" по силам побороться за попадание в топ-6. Сейчас на шестом месте с 90 голами закрепился Олег Страханович.

23. Игорь Стасевич — лидер по количеству результативных передач в высшей лиге (114). Ближайший из не завершивших карьеру преследователей — Дмитрий Комаровский (76).

24. Игорь Стасевич близок к тому, чтобы стать рекордсменом по числу голевых пасов за отдельный клуб. В БАТЭ он отдал 76 результативных передач. Впереди только Виталий Володенков, у которого 80 за минское "Динамо".

25. Владимир Хващинский может стать лидером чемпионата Беларуси по количеству голов после выхода на замену. Сейчас у него 17 голов "со скамейки". Ориентир — 19 мячей Дмитрия Коваленка.

26. У Бояна Дубаичa лучшая средняя результативность среди действующих игроков высшей лиги — 0,49 гола за игру (22 мяча в 45 матчах). Неподалеку Денис Лаптев — 0,40 (50 мячей в 125 матчах). А лучший показатель у Сергея Давыдова, выступавшего за "Неман" в начале нулевых, — 0,78!

27. Игорь Стасевич забивал хотя бы раз в 14 чемпионатах подряд. Продлит ли серию?

28. У Павла Савицкого в год 25-летия второй результат по количеству голов в высшей лиге — 68. Больше только у Романа Василюка — 87. Но у Савицкого в запасе нынешний сезон.

29. Павел Савицкий может стать третьим футболистом, который в год 25-летия наберет не менее 100 очков по системе "гол+пас". Сейчас у него 97 (68+29) очков. У Валентина Белькевича — 107 (54+53), у Романа Василюка — 123 (87+36).

30. Роман Василюк имеет 322 (218+104) очка по системе "гол+пас". Ближайший преследователь из тех, кто продолжает карьеру — Игорь Стасевич. У него 167 (53 +114) очков.

31. У Игоря Стасевича 224 победы в высшей лиге (с тремя клубами — БАТЭ, минское "Динамо" и "Гомель"). Лучший по этому показателю Дмитрий Лихтарович — 283 победы.

32. У Романа Василюка больше всего поражений в высшей лиге — 179. Его может подвинуть Александр Шагойко, у которого сейчас 162 поражения.

33. Евгений Капов с большим отрывом лидирует по количеству матчей за один клуб — 420 за "Днепр". Ближайший из действующих преследователей — Игорь Стасевич (222 за БАТЭ). И борисовчанин лишь 25-й в этом списке.

34. Александр Шагойко выводил команду в качестве капитана 163 раза ("Белшина", "Гомель", "Ислочь") — это 7-й показатель в чемпионате Беларуси и самый высокий среди действующих игроков.

35. Александр Шагойко — самый возрастной игрок в стартующем сезоне. В день старта чемпиона Беларуси ему исполнится 38 лет 245 дней.

36. Из действующих игроков сразу двое среди лидеров по автоголам. У Александра Сачивко ("Шахтер") и Дениса Ковалевского ("Славия") — по 3 автогола. Всего есть семеро футболистов с таким багажом.

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37. Владимир Бушма может стать самым "сухим" вратарем в истории чемпионата Беларуси. Сейчас у него 116 "сухих" встреч. У лидирующего Александра Сулимы — 118. Однако Бушме еще нужно выиграть конкуренцию у Горбунова.

38. Андрей Горбунов близок к тому, чтобы довести число "сухих" матчей до 100. Сейчас у него 94.

39. У Александра Сулимы также рекорд по количеству матчей в высшей лиге среди вратарей — 319. Второй — Владимир Бушма (274). Однако, чтобы посоперничать с Сулимой, опять же — нужно выиграть конкуренцию у Горбунова.

40. У Александра Гутора самый высокий коэффициент "сухости" среди вратарей, проведших в высшей лиге не менее ста матчей, — 0,52. Гутор не пропускал более чем в половине проведенных встреч!

41. Из действующих голкиперов Владимир Бушма отбил больше всех пенальти — 10. А особенно не везло при одиннадцатиметровых Руслану Копанцову. Ему пробивали пенальти 23 раза — и все 23 удачно. Ни разу вратарь не отбил мяч, ни разу соперник не промахнулся.

42. "Сухая" серия Андрея Горбунова длится уже 420 минут. Рекорд принадлежит Сергею Чернику — 1073 минуты.

43. Вратарь "Витебска" Дмитрий Гущенко больше всех пропускал после 90-й минуты — 20 раз. Этот антирекорд он делит с Русланом Копанцовым.

44. Андрей Климович чаще всех из действующих вратарей пропускал автоголы — 7 раз. Пропустит от своего еще раз — и станет лидером по этому показателю за всю историю.

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45. Алексей Кульбаков близок к тому, чтобы стать лидером среди всех судей по числу обслуженных матчей в высшей лиге. У него — 237. У Сергея Шмолика — 247.

46. У Виталия Севостьяника 177 матчей длится серия с наказаниями (карточки или пенальти). Причем эта непрерванная серия стартовала с первой же его встречи в высшей лиге! В ней он показал 6 желтых карточек.

47. Виталий Севостьяник — лидер по количеству показанных желтых карточек (810). Также он показал 32 красных. У Кульбакова суммарно на одну больше — 843 (804 желтых и 39 красных).

48. Сергей Шмолик назначил 80 пенальти за карьеру. Никто из действующих арбитров и близко не подбирается к рекорду. Ближайший — Кульбаков (39 пенальти).

49. За всю историю чемпионатов Беларуси было 796 удалений. Чаще всего удаляли Андрея Довнара — 8 раз. Из действующих игроков — Кирилла Павлючека (6 раз).

50. Сергей Цинкевич может довести количество матчей в высшей лиге до 200. Сейчас у него 190.

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51. Игорь Ковалевич — самый опытный из действующих тренеров клубов высшей лиги (246 матчей). Лидер — Юрий Пунтус (459 матчей).

52. Роман Пилипчук — 36-й тренер минского "Динамо". Никто из клубов высшей лиги не менял рулевых чаще. Дольше всех при Юрии Чиже проработал Сергей Гуренко (74 матча), а за всю историю — Иван Щекин (82 матча).

53. Что интересно, при Сергее Гуренко минское "Динамо" ни разу не уступило в чемпионате Беларуси крупно (с разницей в три и более мячей).

54. Из действующих тренеров никто не побеждал БАТЭ больше двух раз (по два — Сергей Яромко, Игорь Ясинский, Алексей Меркулов). А вот Олег Кубарев и Сергей Гуренко — ни разу. Лидер — Юрий Вергейчик, который обыгрывал БАТЭ 6 раз.

55. Виталий Жуковский чаще всех из действующих тренеров проводил обратные замены (выпускал игрока со скамейки, а затем убирал его с игры) — 5 раз. Но даже ему далеко до абсолютного лидера номинации Анатолия Юревича, который проворачивал такой трюк 23 раза.

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56. Самая высокая посещаемость в прошлом году была у брестского "Динамо" — в среднем 6572 зрителя на матче. В 2017-м — 5289. Сохранится ли в новом сезоне положительная динамика?

57. Средняя посещаемость чемпионата Беларуси в прошлом сезоне — 1956 зрителей. Ниже цифра опускалась лишь пять раз.

58. На стадионе ЦСК "Неман" ожидается 400-й матч. Пока арена приняла 386. Чаще игры проходили лишь на ОСК "Брестский" — 407 раз (кроме брестчан, там еще выступал "Гранит").

59. В высшей лиге хотя бы одну игру провели представители 58 стран. Прошлый сезон стал рекордным по количеству иностранцев — 128.

60. Больше всего в высшей лиге было легионеров из Украины — 377. Из России — 341, из Сербии — 54.