Опрос: У Зеленского рейтинг почти в два раза больше, чем у Порошенко 16 26.03.2019, 19:42

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Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Результат Ляшко и Смешко сравнялся.

Основатель и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский лидирует в украинском президентском рейтинге, согласно данным опроса Института социальных и медиаисследований и New Image Marketing Group, опубликованным 26 марта, передает gordonua.com.

По данным исследования, 75% респондентов готовы прийти на избирательные участки, еще 15% склоняются к тому, чтобы идти голосовать. 60% респондентов заявили, что окончательно определились или скорее определились с кандидатом, за которого отдадут голос.

Среди тех, кто пойдет голосовать и определился с выбором, результаты распределились следующим образом:

32,7% – за Зеленского;

16,8% – за действующего президента Украины Петра Порошенко;

12,3% – за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко;

9% – за внефракционного нардепа, основателя Оппозиционной платформы – "За жизнь" Юрия Бойко;

6,1% – за экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко;

4,5% – за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко;

4,5% – за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко;

3,3% – за нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула;

1,2% – за внефракционного нардепа Александра Шевченко.

За других кандидатов готовы проголосовать менее 1% респондентов.

Фото: isom.com.ua

Опрос проводился с 16 по 24 марта 2019 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов Донбасса и Автономной Республики Крым. Методом формализованного интервью было опрошено 1805 совершеннолетних граждан. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях было дополнительно сделано 234 интервью для репрезентативного анализа на уровне макрорегиона Донбасс. Статистическая погрешность не превышает 2,36%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.