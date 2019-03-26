Выборы президента: Западные союзники Украины дали характеристику главным кандидатам 4 26.03.2019, 20:10

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Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

Непредсказуемость президентских выборов в Украине тревожит европейских партнеров, опасающихся, что результаты голосования могут привести к замедлению реформ, на которые уже потрачено столько усилий.

Об этом со ссылкой на западных дипломатов сообщает агентство Reuters, передает nv.ua.

По их мнению, на сегодняшний день выборы свелись к борьбе между Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским. И если двое первых уже хорошо знакомы иностранным партнерам, то последний остается для них "темной лошадкой".

"Мы, конечно, знаем, что получим при Порошенко. Мы предполагаем, что знаем, что получим при Тимошенко. При Зеленском - понятия не имеем", - заявил один из дипломатов.

В Европе опасаются, что слабый в вопросе реформ президент может поставить под угрозу связи с ЕС и предоставление Украине международного финансирования, изменив при этом баланс сил в сторону РФ.

"У Порошенко очень четкая позиция, по крайней мере, на бумаге, она заключается в противостоянии России и следовании проевропейским взглядам. Он не идеален, но мы его знаем, мы с ним работали", - отмечает еще один европейский дипломат.

В свою очередь кандидатура Зеленского, напротив, неоднозначна. Из-за его связей с олигархом Игорем Коломойским европейские политики опасаются, что, в случае победы на выборах он может поднять вопрос о судьбе ПриватБанка, национализированного в 2016 году.

"Удвоит ли он усилия в рамках иска по делу ПриватБанка во всех возможных юрисдикциях? Об этом нужно задуматься", - считает один из дипломатов.

При этом есть и те, кто не верит в сговор Зеленского с Коломойским, однако отсутствие политического опыта у кандидата в президенты все равно вызывает у них некоторый скепсис.

"Нельзя ожидать многого от человека без какого-либо политического опыта. Он выглядел вполне искренним, но мы можем судить лишь по результатам", - отмечают в Брюсселе.

Что касается Тимошенко, то она также весьма противоречивый кандидат для ЕС.

Когда она была посажена в 2011 году за решетку режимом Виктора Януковича, многие выступали в ее поддержку, однако сейчас ей припомнили скандальную газовую сделку с Россией, которая нанесла Украине колоссальный ущерб.

"Она в некоторой степени утратила отблеск мученичества", - заявил один из дипломатов.

В любом случае, кто бы ни стал президентом, одной из сильных сторон выборов на Украине в глазах Запада является то, что они действительно конкурентные, в отличие от России.

В то же время в Европе не исключают, что их результаты могут быть омрачены обвинениями в подтасовках и протестами.