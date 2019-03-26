Печи: куда пропал рядовой Невмержицкий? 8 26.03.2019, 20:25

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Репортаж из полесской деревни, где все ждут и надеются.

Деревня Гребени у самой украинской границы теперь сообща гадает, куда мог подеваться их односельчанин Саша Невмержицкий. Пока дальше недоуменных возгласов про «на него это непохоже» и тихих замечаний «хоть бы был цел» мысль не идет. Просто сложно представить, где может находиться солдат в течение недели так, чтобы не оставить никаких следов, пишет onliner.by.

Пропал

Александр Невмержицкий был призван в армию полгода назад. Удивительно, но с тех пор новобранец успел дважды побывать дома в длительных увольнениях: дали по три дня к 8 Марта и 23 Февраля. Приезжал красивый и довольный жизнью, ходил на концерт в библиотеке. Значит, нормальный надежный солдат, лишь бы кого не отпустят же…

По данным Минобороны, Невмержицкий пропал 19 марта. Похоже, его недосчитались на ужине. Говорят, военные сразу начали искать — с пробиванием возможных контактов, мест, где боец может находиться. В ту же ночь прибыли люди в Гребени.

Через трое суток после исчезновения Александра было возбуждено уголовное дело за самовольное оставление части.

Еще через несколько дней, 25 марта, информация вылезла за пределы военного ведомства.

Все это время военные и милиция вели розыск, обращались за усилением к пограничникам (тут их пост). В том числе на эти дни представители МО прописались в Гребенях — регулярно общаются с мамой и бабушкой Саши, односельчанами.

Только пока глухо.

«Спокойный как удав»

Гребени — милая полесская деревня с доброжелательными людьми, которые то и дело зовут пить чай или норовят подарить незнакомому человеку 5-литровую бутыль березового сока.

Жители твердят: «Мы в шоке».

На краю деревни стоит ряд своеобразных домов, местные люди называют их почему-то коттеджами. На этой улице живут родные Александра.

Мама Саши сразу попросила ее не трогать: и так переживаний хватает. Его молодая бабушка тоже избегает общения: «Извините, прошу меня понять…»

Деревня небольшая, разумеется, все в курсе произошедшего. Ну как в курсе… Одинаково не понимают, с чего вдруг такое вообще произошло. Помимо типовых характеристик «да нормальный хлопец» и «никогда не пройдет, чтобы не поздоровкаться», рассказывают, что Александр вообще был человеком с руками и головой.

— Он не какой-то там… — мужики отвлекаются от работы в одном из дворов. — Здоровый, спокойный как удав всю дорогу. Приводов в милицию вроде ни одного не было. В радиотехнике, в компьютерах разбирается — даже безнадежные, от которых отказывались в мастерской, он делал.

Вообще-то, у Александра профессия другого профиля: окончил «хабзу» в Лельчицах, получил несколько специальностей по строительному профилю. Успел поработать по распределению в Солигорске. Оттуда и призвали в армию.

— Приезжали, тут всех опрашивали, — говорит другой мужчина практически на украинском языке, такой тут диалект. — Говорили: может, в Россию он побежал? Там дядька у него. Я отвечаю: как в Россию побежит, так обратно пешком и прибежит. Там дядька строгий, если б узнал, что Сашка из армии убежал, так сам бы его обратно пригнал.

С версиями напряженка

Военные в частных беседах говорят, что делают все возможное для розыска. Но где срочник в форме и без особых средств может находиться так долго, не проявляя себя, — загадка.

Что касается причин произошедшего, то особых версий в деревне могут перечислить не много. Дедовщина или трудности по службе? Так службу в Печах сейчас некоторые сравнивают с пионерским лагерем. Да и какие могут быть трудности для привычного к работе психически устойчивого человека, если его уже на первом периоде дважды домой отправляли?..

«Женский» вариант в деревне рассматривают разве что в привязке к неким неместным дамам.

— Да у нас в деревне и девок-то особых нет, пенсионерки одни остались… Может, он познакомился с кем-то, когда работал.

В любом случае все контакты, которые удалось найти, военными и милицией неоднократно опрошены. Тоже пожимают плечами.

«Был в сети»

Двое школьников, приехавших на каникулы к бабушкам, за пару минут находят новый аккаунт Александра в соцсетях. Прежний, говорят, удалил довольно давно, еще до всей этой истории. Теперь он под другим именем.

На нынешней странице Александра публикаций не так много. Преобладает любовная лирика, на некоторых снимках он с девушкой.

— 50 минут назад был в сети, — прокручивают ленту пацаны. Александр это был или опера — поди знай… – А это на фото он с другом, который два года назад отслужил, они с ним в WoT играли…

Снимок опубликован в тот день, когда Александр первый раз приехал в увольнение. Тогда же создана и страница.

За Александра изо всех сил искренне переживают в деревне: «Лишь бы с ним ничего не случилось!» Военные ждут его не меньше. Уголовное дело уже никуда не деть. Теперь речь идет о тяжести ответственности.