50% иностранцев считают, что польские продукты питания лучше, чем в их стране 2 26.03.2019, 20:28

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Иностранцы подчеркивают, что большинство продовольственных товаров в Польше дешевле, чем в их странах.

Иностранцы считают купленные продукты питания в Польше лучшими, нежели в их странах. Такое мнение высказала практически половина опрошенных людей, приезжающих из-за рубежа в Польшу не меньше, чем на 3 месяца и не больше, чем на 3 года. Опрос провел исследовательский институт Mands, передает «Радио Польша».

Иностранцы подчеркивают, что большинство продовольственных товаров в Польше дешевле, чем в их странах. Это также касается здоровых продуктов питания, которые сами поляки считают дорогими. По мнению 60% респондентов, эко-продукты легче купить в Польше, нежели у них на родине. 49% опрошенных считает, что качество польских продтоваров этой категории лучше; 50% ценит их за состав, а 66% подчеркивает лучший выбор на рынке.

Качество польских продуктов питания подтвердил недавний отчет Европейского управления по вопросам безопасности продовольственных товаров. В 47,9% проб, которые прошли экспертизу, не обнаружено никаких следов средств защиты растений от болезней и вредителей, а в 48,6% только минимальное количество.