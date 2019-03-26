Крик души белорусского автомобилиста: «За что платим?» 2 26.03.2019, 20:37

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Этот вопрос волнует большинство белорусских автолюбителей.

"За что платим?" Этот вопрос волнует большинство из нас, когда наш автомобиль едет по ямам да колдобинам. Жители Михановичей давно пытаются обратить внимание на состояние дорог в окрестностях, но, похоже, не очень результативно.

Сегодня утром очевидец сделал фото между Михановичами и Гатово и прислал в редакцию abw.by. "Дорога, за которую платишь ты!" - конструкция с такой надписью появилась здесь. Как отмечает очевидец, и это видно на фото, дорога там не то что прямо совсем разбитая, но налога не стоит.

Впрочем, вскоре пришло еще одно фото с участка этой же дороги. Как видно, конструкцию кто-то отодвинул на обочину, а на этом фото ямы выглядят действительно ужасающими.

Похоже, в Михановичах живут креативные жители. Ровно год назад, в конце марта 2018-го, водители, ехавшие по этому населенному пункту, стали свидетелями "массового захоронения" налога на дороги. Перед ними открылась такая картина.

"Михановичи. Сегодня. В каждой яме", - сообщал читатель.

Буквально после обеда сегодня ситуация изменилась. На месте появился трактор с рабочими, которые засыпали ямы асфальтом.