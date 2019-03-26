Лукашенко и Путин встретятся в Нур-Султане

Лукашенко и Путин встретятся в Нур-Султане7
- 26.03.2019, 21:12
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Правители поговорили по телефону.
Вопросы двусторонних межгосударственных отношений обсуждены сегодня во время состоявшегося по инициативе российской стороны телефонного разговора правителя Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.
«Были обсуждены вопросы двусторонних межгосударственных отношений, а также некоторые темы международной повестки дня», - рассказали в пресс-службе.
Правители Беларуси и России также проговорили график предстоящих контактов в Нур-Султане и Пекине в рамках международных форумов.