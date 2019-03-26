Лукашенко и Путин встретятся в Нур-Султане 7 26.03.2019, 21:12

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Правители поговорили по телефону.

Вопросы двусторонних межгосударственных отношений обсуждены сегодня во время состоявшегося по инициативе российской стороны телефонного разговора правителя Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

«Были обсуждены вопросы двусторонних межгосударственных отношений, а также некоторые темы международной повестки дня», - рассказали в пресс-службе.

Правители Беларуси и России также проговорили график предстоящих контактов в Нур-Султане и Пекине в рамках международных форумов.