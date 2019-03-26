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Гриценко прокомментировал заявление Тимошенко

  • 26.03.2019, 21:32

Кандидат в президенты Украины прокомментировал слова своего оппонента об объединении.

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает странным заявление Юлии Тимошенко о желании работать в одной команде после выборов. Так он отреагировал на заявление лидера "Батькивщины" в интервью Дмитрию Гордону.

"Заголовки новостей: "Тимошенко допускает объединение с Гриценко" До того: "Бойко допускает объединение с Тимошенко"... Весна пришла - сезонный авитаминоз? Или гормоны закипели? Почему они засуетились?", — написал Гриценко в Facebook.

Напомним, Юлия Тимошенко заявила, что допускает в будущем работу в одной команде с Анатолием Гриценко, и считает его серьезным политиком.


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