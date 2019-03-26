США намерены вернуться на Луну через пять лет 26.03.2019, 21:49

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США через пять лет отправят на Луну американский экипаж.

Об этом он заявил во вторник, 26 марта, во время выступления в Хантсвилле, штат Алабама, сообщает nv.ua cо ссылкой на AFP.

"Государственная политика администрации и США заключается в том, чтобы в течение следующих пяти лет вернуть американских астронавтов на Луну", - сказал Пенс.

По его словам, в составе будущей миссии впервые на поверхность Луны ступит женщина-астронавт.

"Позвольте мне прояснить, первой женщиной и следующим мужчиной на Луне будут американские астронавты, отправленные на американской ракете с американской земли", - сказал он.

Напомним, что в конце 2018 года NASA заключило контракт с 9 частными ракетостроительными компаниями для будущих полетов на Луну. Космическая администрация США планировала совершить первый тестовый полет вокруг Луны без людей в 2020-м и провести управляемую командой миссию в 2023-м.