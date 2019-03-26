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Матч молодежных сборных Беларуси и Литвы закончился массовой дракой

  • 26.03.2019, 22:02
Скриншот из видео

В результате судья удалил двух белорусов и двух литовцев.

Матч молодежных футбольных сборных Беларуси и Литвы (U-21) закончился массовой дракой. Товарищеский поединок проходил в Вильнюсе в сильный снегопад, передает euroradio.fm.

Драка началась уже в добавленную к основному времени минуту. Белорус прорывался к литовским воротам и был жестко сбит с ног. К схватке двух футболистов присоединились другие. В результате судья удалил двух белорусов и двух литовцев.

Матч, кстати, выиграла сборная Беларуси — 1:0. Единственный гол забил на 35-й минуте Иван Бахар, один из тех, кому в конце поединка показали красную карточку.

На видео момент драки см. с 1:55:30.


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